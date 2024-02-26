İbrahim Yumaklı, hayvancılıkta 5 yıllık yol haritasını açıkladı Türkiye'nin üreticiyi koruyacak, tüketiciyi kollayacak ve 2024-2028 dönemini kapsayan 5 yıllık yeni yol haritası Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı tarafından açıklandı. Yumaklı, üreticiye verilecek desteklerin artırılacağını belirttiği yeni yol haritasında gençlere ve kadınlara pozitif ayrımcılık sağlanacağını söyledi.

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ensonhaber.com

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayvancılıkta sektör paydaşları ve uzmanların görüşleri alınarak hazırlanan 5 yıllık eylem planı, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

Sektöre son 21 yılda toplam 312 milyar lira destek sağlandı. Yeni dönemde uygulanacak destekleme modeli ise bugün ilan edildi.

Yeni plana göre büyükbaş hayvan üretimi artacak, hastalıklarla savaşa verilen destekler çoğalacak ve üretici daha fazla desteklenecek.

Yeni yol haritası

Bakanlık, tarımsal üretimde belirlenen hedefler doğrultusunda çalışmalar gerçekleştiriyor. Hayvancılık sektörü de hem üretici hem de tüketici yönüyle ele alınıyor.

Bu amaçla hazırlanan yeni yol haritasında, hayvansal üretim planlaması, yeni destekleme modeli, hayvan hastalıklarıyla mücadelede yeni tedbirler ve Islah Eylem Planı konularında yenilikler ilan edildi.

Ayrıca, anaç hayvan sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar da duyuruldu.

Bakan Yumaklı'nın sunumundan öne çıkan konular şöyle:

"Hayvancılığa bir destekleme modeline geçiriyoruz"

Kaliteli kaba yem üreteceğiz. Hem alıcıyı hem de satıcıyı kapsama alan üretimi planlıyoruz. Hayvancılığa bir destekleme modeline geçiriyoruz. Temel, destekli, verimlilik esaslarına dayandırdık. İşletme büyüklüğüne göre belirli destekler vardı. Yeni desteklerde bu sınır kaldırıyoruz.

"Aile işletmelerine ilave destekler veriyoruz"

Aile işletmelerine ilave destekler veriyoruz. En az iki kat destek almış olacak. Kadınlara ve gençlere pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Yüzde 70 ilave destek veriyoruz.

Yeni destekleme modelinden bir örnek vermek gerekirse sahibi kadın olan bir işletmede buzağı başına 2 bin 68 lira destek alırken 5 bin 200 lira almış olacak. Yani 2,5 kat destek almış olacak. Bu destek buzağı başına 7 bin 900 liraya kadar artacak. Destek 4 kat artmış olacak. 20 buzağıya kadar kesim anında dana başına 4 bin 500 liraya kadar destek almış olabilecek.

IPARD destekleri

IPARD desteklerinin faydalanacı destekleri artırdık. 80 milyon liraya çıkmış oldu.

"Hastalıklar önlenecek"

Hayvancılıkta diğer üzerine durduğumuz bir konu da hastalıklar. Hastalıklarda Ari işletme sayısı çok büyük önem arz etmekte. Ekonomik kayıplarını engellemek önemli. Şap hastalığına yönelik her yıl iki kez uyguladığımız aşıyı üçe çıkardık. Ek aşı ücretini biz sağlayacağız. Bizon kayıplarını azalmak için çalışma yapacağız. Kuzulara aşı yapılacak. Bakanlık olarak biz karşılayacağız.

"İstasyonlar açacağız"

Hayvan hareketliliğinin kontrolü açısında istasyonlar açıyoruz. Hastalıkların yayılmasını engellemeyi amaçlıyoruz. 7 gün 24 saat üzerine faaliyet göstereceğiz. Yıl sonuna kadar bu sayıyı 7’ye çıkartacağız.

"Aşı üretim merkezi"

Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsünde ulusal aşı üretim merkezi kuruyoruz. Veteriner Veteriner Kontrol Enstitüsünde tıbbı çalışma kapsamında veteriner testlerini yapacağız.

"100 bin yetiştirici eğitilecek"

İlçelerde eğitimlere devam edeceğiz. 100 bin yetiştiricilere farkındalık eğitimi yapacağız.

Soğuk zincir izleme sistemi

Soğuk zincir izleme sistemine bu yılın ilk yarımızda hizmete geçirmiş olacağız.

"Anaç hayvan üretimi artacak"

Anaç hayvan üretimi artıracağız. Kendi işletmelerimizden karşılayacağız. TİGEM ve Et ve Süt Kurumu (ESK) ile hayata geçirecek yeni proje, yerli üretimi hayata geçireceğiz. Damızlık test maliyetini bakanlık olarak biz karşılacağız. Genetik testler ile amacımız yerli üreticiyi desteklemek olacak.

Gelişmeler paylaşılacak

İbrahim Yumaklı, son olarak aktardığı açıklamaların alt detaylarının, kümes hayvancılık, aracılık uygulamalarının ve gelinen noktanın da kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.