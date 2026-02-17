İbrahim Yumaklı: İzmir Seklik Barajı Sulama Projesi tamamlandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir Seklik Barajı Sulama Projesi'nin tamamlandığını bildirdi.

İzmir Bergama’nın üretim gücüne ve ekonomisine güç katacak İzmir Seklik Barajı ve Sulaması Projesi, 2026 sulama sezonunda 1.500 dekar araziyi modern sulama teknikleriyle buluşturacak.

Toplam 220 milyon TL maliyetli bu projeyle su tasarrufu sağlanırken, üretimde verimlilik de artacak.

EKONOMİYE 15,3 MİLYON LİRA GELİR

Paylaşımda yer alan bilgilere göre, projeyle bölge ve ülke ekonomisine yılda 15,3 milyon lira ek gelir sağlanacak.

"İZMİR BERGAMA EKONOMİSİNE GÜÇ KATACAK"

İbrahim Yumaklı, İzmir Seklik Barajı Sulama Projesi'nin tamamlandığını belirterek şu ifadeleri kullandı: