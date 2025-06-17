IEA: Küresel petrol talebi 2030'a kadar artacak

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Akıllarda "İsrail-İran savaşı petrol arz ve talebini nasıl etkileyecek?" sorusu var.

Benzin fiyatlarındaki düşüş ve elektrikli araçlara yavaş geçiş nedeniyle ABD'de petrol talebi arttı.

Petrol piyasalarında gelecek yıllarda yüksek arz beklentisi hakim oldu.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de 2027'de petrol talebinin zirveye çıkacağına dair tahmine rağmen ABD'deki benzin fiyatlarının ucuzluğu ve elektrikli araçlara geçiş sürecinin yavaş olmasının petrol kullanımını teşvik etmesiyle küresel petrol talebinin 2030'a kadar artmaya devam etmesini bekliyor.

Sanayileşmiş ülkelere danışmanlık sunan IEA, petrol talebinin 2030'a kadar zirveye çıkacağına dair beklentisini korusa da Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) petrol tüketiminin 2030'dan sonra da artmaya devam etmesini bekliyor.

2030 SONRASI TALEBİN DÜŞMESİ BEKLENTİLER ARASINDA

IEA'nın yıllık yayımladığı rapora göre, petrol talebinin 2029'da günlük 105,6 milyon varil ile zirveye çıkacağı, 2030'da ise hafif düşeceği tahmin ediliyor.

KÜRESEL PETROL ÜRETİM KAPASİTESİ TAHMİNİ

Küresel petrol üretim kapasitesinin günlük 5 milyon varilden fazla artışla 2030'a kadar günlük 114.7 milyon varile yükselmesi bekleniyor. İsrail ile İran arasında beş gündür süren çatışmaların Ortadoğu'dan yapılan petrol arzını tehlikeye düşürmesiyle petrol fiyatları geçen hafta Cuma günü yüzde 5 artarak varil başına 74 doların üzerine çıkmıştı.

IEA, yine de büyük bir aksaklık olmaması halinde tahminlerin 2030'a kadar arzın yüksek olacağını gösterdiğini belirtti.