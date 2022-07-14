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    IIF Başekonomisti Brooks: Türkiye ihracatla yükseliyor

    Uluslararası Finans Enstitüsü Başekonomisti Brooks, Türkiye ekonomisi değerlendirerek ihracattaki rekabet gücüne değindi.
    • 14.07.2022 - 11:22
    • Güncelleme : 14.07.2022 - 11:28
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    IIF Başekonomisti Brooks: Türkiye ihracatla yükseliyor

    Dünya ekonomisi jeopolitik risklerin de artırdığı zor koşulardan geçerken Türkiye ekonomisi ihracattan güç alarak büyümesini sürdürüyor.

    2022'nin ilk yarısında Türkiye'nin ihracatı  yüzde 20 artışla 126 milyar dolara yükseldi. Türkiye'nin yıl sonu ihracat hedefi ise 250 milyar dolar.

    Bu aşamada Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Başekonomisti Robin Brooks, Türkiye’nin son yıllarda ihracatının hızla arttığını, gelişmekte olan diğer ülkelerle kıyaslandığında ihracattaki rekabet gücünün yüksek olduğunu kaydetti.

    "Türkiye, ihracat hacminde görülmemiş bir artış yaşadı"

    Brooks, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye, Arjantin, Brezilya, Meksika ve Rusya’nın ürün ve hizmet ihracat hacimlerine ilişkin bir grafik paylaşarak, “Son 5 yılda Türkiye, ihracat hacminde diğer gelişmekte olan ülkelerde görülmemiş bir artış yaşadı.” ifadesini kullandı.

    Robin Brooks

    "Türkiye hızla yükselecek"

    AA'nın haberine göre, Brooks, “Dolayısıyla, Türkiye'nin küresel ekonomide başarılı olması için koşullar -en açık şekilde ihracattaki yüksek rekabet gücü- büyük oranda ortada. Tek gereken makro istikrar ve Türkiye hızla yükselecek.” yorumunu yaptı.

    Robin Brooks


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