İki Çin konteyner gemisi Hürmüz Boğazı'ndan geçti

Çinli denizcilik devi Cosco'ya ait iki büyük konteyner gemisi, Orta Doğu'daki çatışma nedeniyle cuma günü yapılan ilk geçiş girişimini iptal ettikten sonra Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yaptı.

MarineTraffic'e göre, başarılı geçiş, "çatışmanın başlangıcından bu yana büyük bir konteyner gemisi tarafından gerçekleştirilen ilk teyit edilmiş geçiş" olma özelliğini taşıyor.

X platformunda yer alan denizcilik izleme kuruluşu, CSCL'nin ultra büyük konteyner gemilerinden ikisi olan CSCL Indian Ocean ve CSCL Arctic Ocean'ın seferlerinin "ticari deniz taşımacılığı koşullarında potansiyel bir değişime" işaret ettiğini belirtti.

CSCL Hint Okyanusu gemisi 08.47 GMT'de, CSCL Arktik Okyanusu gemisi ise 09.14 GMT'de boğazı geçti.

Her iki gemi de Çin'e ait olarak listeleniyor ve şu anda Malezya'daki Port Klang'a doğru yol alıyorlar.

Lloyd's List'in X'teki haberine göre, bu transit geçiş aynı zamanda "tartışmalı geçiş noktasından geçiş hakları konusunda Pekin ve Tahran arasında diplomatik bir atılım" olabilir.

COSCO

Cosco, toplam filo büyüklüğü ve taşıma kapasitesi bakımından dünya genelinde en üst sırada yer alan, dünyanın en baskın denizcilik kuruluşlarından biri.

Şirket, bu ayın başlarında birçok Körfez ülkesine gidiş-dönüş kargo hizmetlerini askıya aldı.

Çarşamba günü Cosco, Uzak Doğu ülkelerinden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Kuveyt ve Irak'a konteyner taşımacılığı için yeni rezervasyonların açıldığını duyurdu.

HÜRMÜZ BOĞAZI KRİZİ

Küresel ticaret ve enerji için önemli bir rota olan Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemi trafiği, ABD ve İsrail'in geçen ayın sonlarında İran'a yönelik saldırılarından bu yana büyük ölçüde aksadı; bu saldırılar üzerine Tahran, en az altı Körfez ülkesindeki ABD bağlantılı üslere saldırılar düzenleyerek misilleme yaptı.

Boğazdaki tanker trafiğindeki aksamalar, küresel petrol arzında kesintilere yol açarak fiyatları yükseltti.