İki Türk havalimanından en yüksek günlük yolcu sayısı rekoru

Türkiye, hava yolu taşımacığında modern havalimanlarıyla öne çıkmaya devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 26 Temmuz'da Antalya Havalimanı'nın, 27 Temmuz'da da İstanbul Havalimanı'nın tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştığını bildirdi.

İSTANBUL VE ANTALYA HAVALİMANLARI REKOR TAZELEDİ

Türkiye'nin en yüksek yolcu kapasitelerine sahip İstanbul ve Antalya havalimanlarının rekor yolcu trafiğine ev sahipliği yaptığını belirten Uraloğlu, "Antalya Havalimanı, 26 Temmuz'da 225 bin 118 yolcuyla tüm zamanların bir günde hizmet verilen yolcu sayısı rekorunu kırdı. İstanbul Havalimanı da 27 Temmuz'da 272 bin 132 yolcu hareketiyle, tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştı. Buradaki yolcu sayısı Avrupa'daki havalimanlarının bir günde ulaştığı en yüksek seviye oldu." ifadesini kullandı.

BÜGÜNE KADARKİ EN YÜKSEK YOLCU SAYILARINA ULAŞILDI

Uraloğlu, her iki havalimanında da bugüne kadarki en yüksek yolcu sayılarına ulaşıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti: