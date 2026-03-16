‘İlaçta tam bağımsızlık’ hedefi ile ‘tam gaz’ devam

Geçen yıl hizmete açılan yeni Ar-Ge merkezinde SMA başta olmak üzere farklı nadir ve genetik hastalıklara yönelik etken madde ve ilaç üretimini gerçekleştiren Polifarma Satış, Pazarlama ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Servet Aksu, “Hem iç pazarda hem global pazarlarda büyüme vizyonumuza katkı sağlayacak stratejik yatırımlar ile ‘Global Sağlık Üssü’ konumundayız.” dedi.

İlaç sektöründe 40 yıllık birikime sahip olan ve geçen yıl Türkiye’nin ‘En kapsamlı Ar-Ge İlaç Etkin Madde ve Üretim Merkezi’ni ülkeye kazandıran Polifarma, ülkemizin ilaçta dışa bağımlılığını azaltmak için yatırımlarına aralıksız devam ediyor. Gelecek 5 yıl içerisinde Ar-Ge yatırımlarını artırıp katma değeri yüksek ürünlere odaklanarak yerli üretim kapasitesini güçlendireceklerini belirten Polifarma Satış, Pazarlama ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Servet Aksu, “Ar-Ge merkezimizde SMA başta olmak üzere farklı nadir ve genetik hastalıklara yönelik etken madde ve ilaç üretimi ile daha fazla canlıya sağlık ve daha kaliteli bir yaşam sunmak için çalışıyoruz. Araştırma, geliştirme ve laboratuvar çalışmalarımız ile milyonlarca canlının yaşamına dokunarak ülkemizden dünyaya şifanın başlangıç noktasıyız.” dedi.

Polifarma, Tekirdağ-Ergene’de 62 bin metrekare alana kurulu modern üretim tesislerinde, 16 farklı üretim hattında yıllık yaklaşık 500 milyon kutu ilaç ve serum üretim kapasitesi ile faaliyetlerini sürdürüyor. Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarının yer aldığı İSO 500 listesinde her yıl yükselerek üst sıralara yerleşen şirket, EU-GMP dâhil 14 farklı ülkeden alınmış GMP sertifikaları, yurt içi ve yurt dışı yaklaşık 650’den fazla ruhsatı ile ilaç sektöründe en fazla ihracat yapan ilk 10 firma arasında yer alıyor.

GÜÇLÜ ÜRETİM ALTYAPISI VE AR-GE YATIRIMLARI İLE SEKTÖRÜN GELİŞİMİNE DESTEK

Polifarma Satış, Pazarlama ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Servet Aksu, ilaç sektörünün ülke ekonomisinde stratejik bir öneme sahip olduğuna işaret ederek, “Türk ilaç endüstrisi faaliyette olan 900’e yakın kuruluş ile yaklaşık 15 bin sağlık ürününü kullanıma sunarken, 185’ten fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Son 10 yılda hızlı bir büyüme gösteren Türkiye ilaç pazarı dünya sıralamasında ilk 20 arasında yer alıyor. Gelecek dönemde Türkiye’nin yerli üretimi teşvik eden politikalar sayesinde sektörün ilaçta ithalat bağımlılığını azaltma yönünde ilerlemesi ve uluslararası ölçekte daha güçlü bir konuma gelmesi bekleniyor.

Polifarma olarak biz de bu dönüşümün bir parçası olarak yüzde 100 yerli sermayemiz, güçlü üretim altyapımız ve Ar-Ge yatırımlarımızla hem Türkiye’nin sağlık alanındaki gelişimine katkı sağlıyor hem de global pazarlarda daha güçlü bir oyuncu olmayı hedefliyoruz. Yeni moleküller, nadir hastalıklara yönelik çözümler ve katma değerli terapötik alanlarda geliştirdiğimiz projelerle hem ülkemiz hem de dünya için değer yaratmaya devam ediyoruz.” diye konuştu.

2026 YILINDA CİROSUNU YÜZDE 46 ORANINDA ARTIRMAYI HEDEFLİYOR

Polifarma’nın 2025 yılında güçlü bir büyüme performansı sergilediğini belirten Aksu, “2025 yılında 9,8 milyar TL olan toplam ciromuzu, 2026 yılında yaklaşık yüzde 46 oranında artırarak 14,3 milyar TL’ye ulaşmayı hedefliyoruz. Yurt içi ve yurt dışı pazarlarda yakaladığımız büyüme ivmesinin bu yıl da toplam ciromuza olumlu yansıyacağını öngörüyoruz.” dedi.

İhracatın cirodaki payını her yıl kademeli olarak artırma hedeflerinin olduğunu söyleyen Servet Aksu, yurt dışı pazarlara ilişkin büyüme stratejilerini ise şöyle aktardı:

Polifarma olarak temel stratejimizi; ilaç grubu ürünler ile mevcut yurt dışı pazarlarının korunması ve artırılmasının yanı sıra özellikle gelişmiş ülke satışlarını artırmak üzere kurguladık. 2025 yılı içinde kongrelerin yanı sıra Brezilya, Güney Afrika, Almanya, Çin ve Hindistan’da çeşitli fuarlara katılarak Polifarma’nın ve Türk ilaç sektörünün gücünü yurt dışına tanıttık. Özellikle etkin madde üretiminde dünyanın liderleri olan Çin ve Hindistan’da ilk kez yer almamız şirketimiz açısından önemli bir açılım oldu. 2026 yılında da katılacağımız yurt dışı fuarlar ile global pazarlardaki varlığımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. Yeni bölge olarak Avrupa ve Amerika pazarlarında fırsatlar oluşturmak üzere çalışıyoruz.

“YENİ AR-GE MERKEZİ İLE İLAÇ ÜRETİMİNİN YERELLEŞMESİNDE ÖNEMLİ BİR ADIM ATTIK”

Polifarma olarak Ar-Ge’ye verdikleri öneme de değinen Aksu, şunları söyledi:

Ar-Ge çalışmalarının etkilerinin sadece sağlık alanında sınırlı kalmayıp aynı zamanda toplumsal ve ekonomik refaha da katkı sağladığının bilincindeyiz. Şirketimiz; 2024 Türkiye AR-GE 500 Araştırması’nda geçtiğimiz yıllara göre yükselerek tüm sektörler arasında 76. sırada yer alırken ilaç sektöründe ‘En Çok AR-GE Harcaması Yapan’ ilk 10 şirket arasında yer aldı. 2025 yılı şirketimiz açısından yalnızca başarı değil aynı zamanda bir atılım yılı oldu. Geçen yıl eylül ayında açılışını gerçekleştirdiğimiz yeni Ar-Ge merkezi ile ilaç üretiminin yerelleşmesinde önemli bir adım attık. Yeni tesisimizde GLP normlarına uygun altyapı ile entegre edilmiş API (Etkin Madde Üretim) tesisleri öne çıkacak. mRNA teknolojisi tabanlı antisens oligonükleotid üretim platformu, nadir hastalıklar için kısa RNA zincirleri üretimi sağlayacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın HAMLE projesi tarafından desteklenen SMA hastalığının tedavisine yönelik ilaç ve bu ilacın etkin madde sentezini de yeni Ar-Ge merkezimizde gerçekleştireceğiz.

“SMA İLACIMIZ MUADİLLERİNE GÖRE DAHA UYGUN FİYATLA SATILACAK”

Yaklaşık 7 yıldır büyük bir titizlikle yürütülen SMA projesinin hayata geçmesine çok az bir sürenin kaldığını kaydeden Servet Aksu, “Orijinal ürünün patent süresi 2029 yılında sona eriyor; ancak bu tarihten önce SMA ilacının etkin maddesi olan Nusinersen’in klinik araştırmalar kapsamında hastalar üzerinde değerlendirilebilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı’nın etik ve bilimsel kurulları gözetiminde bir çalışma planlanması hedefleniyor. İlaç, Sağlık Bakanlığı’ndan henüz ruhsatlı değil ama ruhsatlandırma süreci bu sene sonunda başlayacak. Dolayısıyla hem Amerika hem de Avrupa’da yayın kılavuzundaki gereksinimleri sağlayıp Sağlık Bakanlığı’na ruhsat başvurusu yapılacak.” dedi.

SMA ilacının SGK tarafından karşılanacağını belirten Aksu, etken maddesinin Türkiye’de üretilecek olması nedeniyle muadillerine göre daha uygun fiyatla piyasaya sunulacağını, böylece ilaca erişimin kolaylaşacağını ve yurt dışı ilaç temininde yaşanan gecikmelerin ortadan kalkacağını ifade etti. Devletin bu konuda verdiği desteğin önemine de işaret eden Aksu, “Devletimiz bu teknolojiyi geliştiren bir firmaya destek vererek aynı teknoloji ile üretilen diğer ilaçların da önünü açmış olacak. Bu da SMA başta olmak üzere diğer nadir hastalıklar ve kişiye özgü hastalıkların tedavisine yönelik ilaç geliştirilmesine büyük katkı sağlayacak.” diye konuştu.

ETKEN MADDE OLARAK YURT DIŞI PAZARLARA DA İHRAÇ EDİLMESİ DE GÜNDEMDE

Türkiye’de SMA ilacının etken maddesini üreten tek firma olarak TÜSEB (Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı) ile Nusinersen Sodyum’un klinik araştırmalarına yönelik iş birliği protokolü de imzaladıklarını kaydeden Aksu, bu iş birliğini yerli SMA ilacına giden yolda stratejik bir adım olarak değerlendirdi. Aksu, bu iş birliği sayesinde kritik bilimsel verilere, klinik gelişmelere ve en önemlisi hastalara çok daha hızlı ve etkin şekilde ulaşmayı hedeflediklerini dile getirdi.

SMA ilacında en önemli konunun etken madde üretimi olduğuna değinen Aksu, ihracat potansiyeline de dikkat çekerek şunları ekledi:

Dünyada da bu etken maddeyi orijinatör firmadan başka üreten firma bulunmuyor. Yani satın almak istediğinizde satın alabileceğiniz bir hammadde mevcut değil. Katma değeri çok yüksek bir etken madde ve devamında da bitmiş ürün. Etken madde olarak satışı yapılabilir. Polifarma olarak bazı ülkelere etken maddeyi satmayı planlıyoruz.

“DAHA FAZLA CANLIYA SAĞLIK VE DAHA KALİTELİ BİR YAŞAM SUNMAK ANA PUSULAMIZ OLACAK”

Polifarma’nın gelecek 5 yıllık büyüme vizyonunu da paylaşan Servet Aksu, sözlerini şöyle sürdürdü:

Gelecek 5 yıl içerisinde yerelleşen Ar-Ge gücümüz ve milli üretim odağımızla ülkemizin ‘İlaçta tam bağımsızlık’ hedefi doğrultusunda yatırımlarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Ar-Ge yatırımlarımızı artırıp katma değeri yüksek ürünlere odaklanarak yerli üretim kapasitemizi güçlendireceğiz. Dijitalleşme ve verimliliğe yönelik yatırımlarla inovasyonu merkeze alırken üretim süreçlerimizi daha esnek ve rekabetçi hale getirmeyi planlıyoruz. Hem iç pazarda hem global pazarlarda büyüme vizyonumuza katkı sağlayacak stratejik yatırımlar ile ‘Global Sağlık Üssü’ olma yolunda emin adımlarla ilerleyeceğiz. Polifarma olarak mevcut pazarlardaki gücümüzü pekiştirirken ihracat yaptığımız ülkelerin sayısını artırarak Türkiye’nin ilaç alanındaki gücünü global ölçekte daha görünür hale getirmeyi hedefliyoruz.

Sürdürülebilirlik, büyüme vizyonumuzun temelini oluşturacak. Sadece üretimimizde değil tüm iş süreçlerimizde sürdürülebilirliği ön plana alarak çevremize ve topluma daha çok değer katmayı amaçlıyoruz. Daha fazla canlıya sağlık ve daha kaliteli bir yaşam sunmak ana pusulamız olacak.