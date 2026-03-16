Usta sanatçı Orhan Gencebay korkuttu

Türk müziğinin efsane isimlerinden 81 yaşındaki Orhan Gencebay, yüksek ateş şikayeti üzerine Medicana Zincirlikuyu Hastanesi’ne başvurdu.

Gencebay’ın, koronavirüs şüphesiyle tedbir amaçlı hastaneye yatırıldığı ve tedavisinin hastanede devam ettiği öğrenildi.

AİLESİ VE YAKINLARI YANINDA

Hastanede tedavi gören usta sanatçının yanında eşi Sevim Emre, ailesi ve yakınlarının bulunduğu, sanatçıyı yalnız bırakmadıkları bildirildi.

Yetkililer, Gencebay’ın sağlık durumunun yakından takip edildiğini ve tedbir amaçlı yatışın sürdüğünü belirtti.

EŞİ TEPKİ GÖSTERDİ: "ORHAN ABİNİZ KALE GİBİ MAŞALLAH"

Orhan Gencebay’ın sağlık durumu hakkında bazı iddiaların yayılması üzerine, sanatçının eşi Sevim Emre sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Emre, Orhan Gencebay’ın güçlü ve sağlıklı olduğunu ifade ederek, spekülasyonlara tepki gösterdi.

Sevim Emre mesajında, “Kontrol amaçlı hastaneye bile gidemeyecek miyiz? Orhan abiniz kale gibi maşallah. Allah onu korusun” ifadelerini kullandı.

Bu paylaşım, sanatçının sağlık durumunun iyiye gittiğini ve moralinin yüksek olduğunu takipçilerine duyurdu.