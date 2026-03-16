Rusya, İran savaşı sonrası sebze ihtiyacını Türkiye'den karşılamaya başladı

Son 10 yıldır yaş sebze meyve ihtiyacının bir bölümünü İran'dan karşılayan Rusya, Orta Doğu'da yaşanan çatışmaların ardından rotasını Türkiye'ye çevirdi.

Yaş sebze meyve ihtiyacının bir bölümünü düşük maliyet nedeniyle İran'dan karşılayan Rusya, ABD ve İsrail'in saldırısı nedeniyle yaşadığı tedarik sorununu Türkiye'den yaptığı ihracatla aştı.

DAHA ÇOK DOMATES, BİBER VE PATLICAN GÖNDERİLİYOR

Antalya'dan başta domates, biber, salatalık, patlıcan olmak üzere Rusya'ya sebze sevkiyatı hareketliliği yaşandı.

Rusya, ABD ve İsrail'in saldırısı sonrası ürün tedarikinde yaşadığı sıkıntıda rotayı yeniden Türkiye'ye çevirdi.

HAREKETLİLİK 10 GÜNDÜR SÜRÜYOR

Rusya ile 2015'teki uçak krizi sonrası durma noktasına gelen yaş sebze meyve ihracatında, ürün sayısı ve miktarı açısından 10 gündür yeniden hareketlilik başladı.

Üreticiler tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'ne getirilip, paketlenen sebze ürünleri, kara ve deniz yoluyla Rusya'ya sevk edilmeye başlandı.

ÜRÜNLER RUSYAYA TIR VE GEMİLERLE GİDİYOR

Antalya Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Nevzat Akcan, son 10 yıldır Rusya pazarını kaybettiklerini belirtti. Rusya'ya yönelik yeniden hız kazanan ihracatı değerlendiren Akcan, "İran'da üretim maliyetinin ucuz olması nedeniyle Rusya, bu ülkeden alım yapıyordu. Savaştan dolayı İran, Rusya'ya yeterli ürün aktaramadığı için son 10 günde Rusya'ya ihracatımız arttı. Rusya'ya, tır ve deniz yoluyla ihracat gerçekleştiriyoruz. Domates, biber, salatalık, patlıcan, narenciye, sevkiyatımız arttı.” dedi.