İlk çeyrekte 1 milyon dolarlık deniz salyangozu ihracatı yapıldı

Deniz salyangozunun iç pazarda tüketim alışkanlığı olmasa da uzun yıllardır ihracatı yapılıyor. Özellikle Uzak Doğu'dan talep gören ürünün ihracatı artışa geçti.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, bu yılın ocak-mart döneminde 4 ülkeye yapılan 203 ton deniz salyangozu ihracatından 1 milyon 30 bin 869 dolar gelir sağlandı.

Güney Kore, Çin Halk Cumhuriyeti, Tayvan ve Japonya Türkiye'den deniz saly angozu aldı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre; Güney Kore, Çin Halk Cumhuriyeti, Tayvan ve Japonya, Türkiye'den deniz salyangozu satın alan ülkeler oldu. Güney Kore'ye 458 bin 818, Çin Halk Cumhuriyeti'ne 302 bin 70, Tayvan'a 201 bin, Japonya'ya da 68 bin 982 dolarlık ihracat yapıldı.

Deniz salyangozu ihracatının yüzde 51'i Karadeniz Bölgesi'nden

Türkiye'den ocak-mart dönemindeki deniz salyangozu ihracatının değer olarak yaklaşık yüzde 51'i Karadeniz Bölgesi'nden yapıldı.

Karadeniz'den ilk çeyrekte Güney Kore ve Çin Halk Cumhuriyeti'ne 528 bin 768 dolarlık deniz salyangozu ihraç edildi.

"Ülkeye her yıl önemli miktarda döviz girdisi sağlanıyor"

AA'nın haberine göre, DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Türkiye'de tüketim imkanı olmayan deniz salyangozunun işlenerek değere dönüştürülmesi ve Uzak Doğu ülkelerindeki tüketici kitlesine sunulmasının ihracatçıların başarısı olduğunu söyledi.

"Deniz salyangozunun da balık avcılığı ile aynı statüye tabi tutulması doğru değil"

Söz konusu ürün ihracatından ülkeye her yıl önemli miktarda döviz girdisi sağladığına dikkati çeken Gürdoğan, "Deniz salyangozunun da balık avcılığı ile aynı statüye tabi tutulması ve avlanma sezonu uygulanması bu ürünün ihracatta istenilen düzeyde değerlendirilmesinde sorunlara yol açmaktadır. İhracatçılarımız tarafından değere dönüştürülen deniz salyangozunun avcılığının 12 ay boyunca yapılabilir bir sisteme bağlanmasının, ihracatına çok önemli katkı sağlayacağını düşünmekteyiz." diye konuştu.