IMF: Enerji şoku Avrupa'da enflasyonu yükseltti

Dünyanın bir yerinde yaşanan sürtüşmeler, farklı bölgelerde de enerji krizi şeklinde hissedilmeye başlandı.

Uluslararası Para Fonu (IMF), artan enerji fiyatlarından kaynaklanan enflasyona karşı Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) 2026 sonuna kadar faiz oranlarını artıracağını öngörüyor.

IMF, Orta Doğu çatışmasından kaynaklanan enerji şoku nedeniyle 2026 yılında Avrupa için daha yavaş ekonomik büyüme ve daha yüksek enflasyon öngördü.

IMF Avrupa Departmanı Direktörü Alfred Kammer, bölgenin güçlü makroekonomik politikalar ve yapısal reformlar gerektiren yeni bir ekonomik zorlukla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Kammer, Avrupa Birliği'nin (AB) bu yıl için yalnızca yüzde 1,3'lük bir büyüme oranı beklediğini belirtti.

Kurum, sürekli bir arz şoku ve sıkılaşan finansal koşulları içeren ciddi bir senaryonun enflasyonu yüzde 5'e yaklaştırabileceği ve AB'yi resesyona sürükleyebileceği konusunda uyardı.

EURO BÖLGESİ ENFLASYON TAHMİNİ: YÜZDE 2,6

IMF'nin 2026 yılı için Euro Bölgesi enflasyon tahmini yüzde 2,6 olarak belirlendi; bu oran 2025 yılındaki yüzde 2,1'lik orandan daha yüksek.

Fonun beklentisi İskandinav ekonomileri için yüzde 2,2, gelişmekte olan Avrupa ekonomileri için yüzde 10,8, dünya için yüzde 4,4 ve gelişmiş ekonomiler için yüzde 2,8 idi.

ENERJİ DESTEK ÖNLEMLERİ YÜKSEK GELİRLİ HANELERİN İŞİNE YARADI

Raporda, hedeflenmemiş enerji destek önlemlerinin orantısız bir şekilde yüksek gelirli hanelere fayda sağladığı vurgulandı.

Avrupa hükümetleri, 2022 enerji krizi sırasında enerji destek paketlerine GSYİH'lerinin ortalama yüzde 2,5'ini harcamıştı.

Uluslararası kuruluş, politika yapıcılara geniş kapsamlı fiyat sınırlamalarından kaçınmalarını ve bunun yerine hedefli ve zaman sınırlı destekler uygulamalarını tavsiye etti.

Örgüt, merkez bankalarının enflasyon beklentilerini sabitlemeye sıkı bir şekilde odaklanmaları gerektiğini belirtti.

AVRUPA MERKEZ BANKASI FAİZ ORANLARINI ARTIRMAYI PLANLIYOR

Raporda, Avrupa Merkez Bankası'nın bu yılın sonuna kadar politika faizinde toplam 50 baz puanlık bir artış planladığı belirtildi.

Kammer, yüksek borç yükü taşıyan ülkelerin bütçe açıklarını genişletecek mali alana sahip olmadıklarını ve enerjiyle ilgili her türlü önlemi dengelemek zorunda olduklarını vurguladı.

Tahminler, savaşın nispeten daha az etkilediği Türkiye'de enflasyonun aynı yıl içinde yüzde 28,6'ya düşeceğini gösteriyor.