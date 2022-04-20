IMF, küresel kamu borcunda düşüş bekliyor

IMF, küresel kamu borcunun GSYH'ye oranının bu yıl 2021'e göre 2,6 puan azalışla yüzde 94,4'e gerilemesinin beklendiğini aktardı.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Mali İzleme Raporu'nun Nisan 2022 sayısını "Pandemiden Savaşa Maliye Politikası" başlığıyla yayınladı. Raporda, belirsizliğin sürdüğü, salgından savaşa geçtiği aktarıldı.

IMF, küresel kamu borcunun GSYH'ye oranının bu yıl 2021'e göre 2,6 puan azalışla yüzde 94,4'e gerilemesinin beklendiğini ancak Rusya-Ukrayna savaşının mali görünüm için "yüksek belirsizlik" yarattığını duyurdu.

Gıda ve enerji fiyatları toplumun huzurunu riske sokuyor

Can kayıpları, sefalet ve altyapının yıkıma uğramasının yanı sıra savaşın insanların yerinden edilmesine, insan sermayesinin kaybına, emtia piyasalarının bozulmasına ve enflasyonun daha da artmasına neden olduğu belirtilen raporda, "Daha yüksek gıda ve enerji fiyatları, toplumsal huzursuzluk risklerini artırıyor." denildi.

IMF raporunda, "Merkez bankaları enflasyonla mücadele için faiz oranlarını artırdıkça, bütçe kısıtlamaları giderek daha bağlayıcı hale geliyor." ifadesi yer aldı.

"Borç görünümü etrafında büyük riskler var"

AA'nın haberine göre, enflasyon beklentileri ve enflasyon oynaklığının artması halinde devlet tahvillerinin yatırımcılar için daha az çekici hale geleceği ve borçlanma maliyetlerin yükseleceği belirtilen raporda, savaşın tüm sonuçları ile Rusya'ya uygulanan yaptırımların etkileri bilinmediğinden ve ülkeler arasında farklılık göstereceğinden mali görünümün yüksek belirsizliğe tabi olduğu vurgulandı.