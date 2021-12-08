IMF, Lübnan'ın mali plan yapmasına destek verecek

IMF'nin ekonomik krizdeki Lübnan'a yeni mali program oluşturması için destek vermeye kararlı olduğunu ve Lübnanlı yetkililerin de bu konuda bir plan yapılmasını arzu ettikleri belirtildi.

Lübnan, özellikle 2019'dan bu yana ciddi bir ekonomik krizle mücadele ediyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Lübnan'a bu krizden çıkması için mevcut mali krizle yüzleşmesini sağlayacak entegre bir ekonomik program geliştirmesi konusundaki desteğini sürdüreceğini bildirdi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Mişel Avn, başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda IMF Başkan Yardımcısı Thanos Arvanitis ve beraberindeki heyeti kabul etti.

IMF, LÜBNAN'A DESTEK VERMEYE HAZIR

Arvanitis, IMF'nin mevcut ekonomik krizle yüzleşmesini mümkün kılacak entegre bir program oluşturulması konusunda Lübnan'a desteğe devam etmeye hazır olduklarını belirtti.

Lübnan ekonomisinin gerçekliğine olan güveni yeniden tesis edecek kapsamlı, entegre bir ekonomik planı desteklemek için hükümet ile siyasi partilerin ortak çabası ve fikir birliğinin gerektiğini kaydeden Arvanitis, bu planın dayanacağı temellere de işaret etti.

LÜBNAN'IN UYGULANABİLİR BİR REFORM PLANI OLUŞTURMASINA DESTEK VERİLECEK

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ise ülkesinin uygulanabilir bir reform planı geliştirmesi ve bu planın görüşmeler çerçevesinde hızlı bir şekilde onaylanması için IMF ile iş birliği taahhüdünü vurguladı.

IMF heyeti, gün içerisinde Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile bir araya gelmişti.

YAPISAL REFORMLAR VE YENİ PARA POLİTİKASI OLUŞTURULACAK

Görüşmede, kamu maliyesinde iyileştirme programı, bankacılık sektörü, Lübnan Merkez Bankası ile yapısal reformlar ve para politikası ele alınmıştı.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, IMF'nin mevcut krizden çıkması için bir anlaşmaya varılması konusunda Lübnan'a destek vermeye istekli olduğu aktarılmıştı.