İngiltere Merkez Bankası politika faizini sabit bıraktı

İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini yüzde 3,75 seviyesinde sabit bırakma kararı alındığı belirtildi.

Banka, Orta Doğu'da tırmanan savaşın enerji maliyetlerinde neden olduğu sert yükselişe ve artan enflasyon baskısına rağmen politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 3,75 seviyesinde sabit tuttu.

KARAR, OY ÇOKLUĞUYLA ALINDI

Faizi sabit tutma kararının 1'e karşı 8 oyla alındığının ifade edildiği açıklamada, kurul üyelerinden sadece Başekonomist Huw Pill'in faiz artırımı yönünde oy kullandığı bilgisi verildi.

Açıklamada, Orta Doğu'daki savaşın enerji arzını ve ulaşım ağlarını olumsuz etkilediği, bunun da hane halkı yakıt maliyetlerini artırdığı belirtildi.

"YÜKSEK ENFLASYONA KARŞI KALICI ADIMLAR ATILACAK"

BoE'nin açıklamasında, para politikasının küresel enerji fiyatlarını doğrudan etkileyemeyeceği ancak yüksek enflasyonun ekonomi üzerinde kalıcı bir hasar bırakmaması için gerekli adımların atılacağı bildirildi.

BOE'NİN FAİZ POLİTİKASI

BoE, 2024 yılının ortasından bu yana 6 kez faiz indirimine gitmiş, en son aralık ayında gevşeme adımını atmıştı.

İNGİLTERE'DE ENFLASYON HEDEFİ

İngiltere'de enflasyon, özellikle akaryakıt fiyatlarındaki artışın etkisiyle şubat ayı öngörülerini aşarak yüzde 3,3'e yükselirken, İngiltere Merkez Bankası enflasyonun yılın ilerleyen dönemlerinde daha da yükselebileceği uyarısında bulundu.

Banka, durumu yakından izlediğini ve enflasyonu orta vadede yüzde 2'lik hedefe döndürme konusundaki kararlılığını yineledi.

"FAİZ ARTIRIMI BEKLENTİLERİ ERKEN"

BoE Başkanı Andrew Bailey, son günlerde finans piyasalarına verdiği mesajda, Orta Doğu'daki savaşın süresi ve ekonomik etkilerine ilişkin belirsizlikler devam ederken faiz artırımı beklentilerinin "erken" olduğunu ifade etmişti.

İngiltere, G7 ülkeleri arasında en yüksek politika faizi oranına sahip ülke konumunda bulunuyor.

Bu arada, Orta Doğu'daki savaşın etkisiyle ekonomik görünüm de zayıflıyor. Uluslararası Para Fonu, söz konusu savaş nedeniyle İngiltere için 2026 yılı büyüme öngörüsünü, büyük sanayi ülkeleri arasında en sert düşüşle yüzde 1,3'ten yüzde 0,8'e indirdi.