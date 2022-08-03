İngiltere'de 2023'te daha yüksek enflasyon bekleniyor

Ülkedeki Merkez Bankası'nın, enflasyon beklentisi karşısında faiz artırımı yapacağı konuşuluyor. Gelecek yıl yüksek düzeylerde beklenen enflasyonun yüzde 3'e indirilmesi öngörülüyor.

İngiltere ekonomisiyle ilgili gelecek yıl için kara bir tablo çizildi.

Ülkede enflasyonun gelecek yıl “astronomik” seviyelere yükseleceği belirtildi.

İngiltere'deki Ulusal Ekonomik ve Sosyal Araştırma Enstitüsü, 2023'te yüksek düzeylere çıkması beklenen enflasyon oranı nedeniyle İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE), faiz oranlarını daha önce beklenenden daha yüksek ve daha uzun süre yükseltmeye zorlanacağı kaydedildi.

Enflasyon tahmini

Enstitüye göre, gaz fiyatlarındaki artışlar ve tırmanan gıda maliyeti, yıl sonundan önce enflasyonu yüzde 11'e yükseltecek.

Söz konusu enstitü, gelecek yıla kadar sürecek ve özellikle ülkenin en kötü bölgelerindeki milyonlarca savunmasız haneyi vuracak uzun bir durgunluk dönemi öngörüyor.

"Ekonomi art arda üç çeyrek daralacak"

Enstitünün Müdür Yardımcısı Stephen Millard, ekonominin art arda üç çeyrek daralacağına ilişkin görüşünü paylaştı.

Kısa vadede İngiliz hane halkı ve işletmeleri için "astronomik enflasyondan" "rahatlama" olmayacağı belirtildi.

Enflasyonda yüzde 3 hedefi

Guardian'ın haberine göre, BoE'nin yüzde 3'e ulaşana kadar faiz artışını sürdürmesi bekleniyor.

Bu şekilde gelecek yılın sonuna kadar enflasyonun yüzde 3'e düşürülmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Faiz artışı beklentisi

İngiltere'de enflasyon, gıda ve enerji fiyatlarının yükselmeye devam etmesiyle haziran ayında yüzde 9,4 ile 40 yılın yeni zirvesine ulaşmıştı.

Faiz oranı ise yüzde 1,25 seviyesinde. BoE'nin, perşembe günü faiz oranlarını 50 baz puan artırarak 1995'ten bu yana yapılan en büyük artışa imza atması bekleniyor.