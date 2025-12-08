İnşaat sektöründe çalışan sayısı 2 milyonu aştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İnşaat sektöründe çalışan sayısı üç aydır rekor kırarken, sanayide çalışanların sayısında gerileme yaşanıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı eylülde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,1 artışla 16 milyon 169 bin 476 kişiye yükseldi.

Ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yüzde 3,7 azalırken, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2,5 artış gösterdi.

EN YÜKSEK ARTIŞ İNŞAAT SEKTÖRÜNDE YAŞANDI

Sektörler ve alt gruplar bazında incelendiğinde en yüksek artış inşaatta yaşandı.

İnşaat sektöründeki ücretli çalışan sayısı ise eylülde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4 artarak 2 milyon 24 bin 401 kişiye yükseldi.

Çalışan sayısı geçen yılın eylül ayına göre 139 bin 745 artmış oldu. Sektördeki ücretli çalışan sayısının, bu verinin yayımlanmaya başlandığı Ocak 2009'dan bu yana aradan geçen 201 ayın en yükseğine ulaştığı görüldü.

Temmuzda ilk kez 2 milyonu aşan ve 2 milyon 1 bin 225'e ulaşan inşaat sektöründeki çalışan sayısı ağustosta 2 milyon 10 bin 953 olmuştu. Böylece üst üste 3 ay rekor kırılmış oldu.

İNŞAAT ÇALIŞANLARININ FAALİYET ALANLARI

Eylüle ait açıklanan rakamlara göre çalışların 1 milyon 327 bin 750'sinin bina inşaatında, 260 bin 592'sinin bina dışı yapıların inşaatında, 436 bin 59'unun özel inşaat faaliyetlerinde yer aldığı görüldü. Alt gruplardaki artış oranı sırasıyla yüzde 9, yüzde 4,7 ve yüzde 4,4 oldu.

"SEKTÖRDEKİ ÇALIŞAN SAYISI ARTMAYA DEVAM EDECEK"

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, Türkiye ekonomisinin bu yılın 3 çeyreğindeki büyümesinin ekonominin performansı açısından son derece kıymetli olduğunu belirterek, üçüncü çeyrekteki büyümeye en büyük katkıyı inşaat sektörünün verdiğini söyledi.

DEPREM BÖLGESİNİN İNŞAATI, SAYININ ARTMASINDA ETKİLİ OLDU

Bu durumun söz konusu dönemde inşaat sektöründe çalışan sayısına otomatik olarak yansıdığını dile getiren Şener, sözlerini şöyle sürdürdü: