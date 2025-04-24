İnternetten icra ihalelerinde yeni teklif süresi belirlendi

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İnternetten icra iflas satışlarında, açık artırma süresinin son 10 dakikası içinde yeni bir teklifin verilmesi halinde açık artırma 3 dakika daha uzatılacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan icra ve iflas kanunu uyarınca elektronik ortamda yapılacak satışların usulü hakkında yönetmelikte yapılan değişiklikle, elektronik ortamda yapılan İcra ve İflâs Kanunu hükümleri çerçevesinde UYAP'a entegre Elektronik Satış Portalı üzerinden yapılan satışlarda, açık artırma süresinin son 10 dakikası içinde yeni bir teklifin verilmesi halinde açık artırma 3 dakika uzatılacak.

UZATMA SÜRESİ TOPLAMI 1 SAAT AŞMAYACAK

Uzama sürelerinin toplamı 1 saati geçemeyecek. Bu süre Adalet Bakanlığı kararıyla kısaltılabilecek, uzatılabilecek veya kaldırılabilecek.

Uzama süresi içinde yeni bir teklif verilmesi halinde açık artırma süresi her yeni teklifin verilmesinden itibaren 3 dakika uzatılacak.

ESKİ UYGULAMA

Önceki uygulamada, açık artırma süresinin son 10 dakikası içinde yeni bir teklifin verilmesi hâlinde açık artırma bir defaya mahsus olmak üzere 10 dakika uzatılıyordu.

TEKLİF ARASINDAKİ FARK

Düzenlemeyle ayrıca, açık artırmada teklifler arasındaki farkı, satışa çıkarılan malın muhammen kıymetinin binde 1'i ve herhalde 100 TL üzeri ile sınırlayan hüküm, malın muhammen kıymetinin binde 5'i ve herhalde 1,000 TL üzeri olarak değiştirildi.