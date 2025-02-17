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Ekonomi



Irak Kürt Bölgesel Yönetimi petrol ihracatına tekrar başlayacak

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi petrol ihracatına tekrar başlayacak Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin merkezi yönetime petrol teslimatlarını yeniden başlatacağını ve bunun günlük 300 bin varil olacağını belirtildi.