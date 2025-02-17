Irak Kürt Bölgesel Yönetimi petrol ihracatına tekrar başlayacak

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), geçmişte merkezi hükümetle petrol paylaşımı konusunda zaman zaman anlaşmazlıklar yaşamıştı.
Irak Petrol Bakanı Hayan Ebul-Gani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin bir hafta içinde petrol ihraç etmeye tekrar başlayacağını söyledi.
Ebul-Gani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin merkezi yönetime günde 300 bin varil petrol teslim edeceğini ifade etti.
PETROL BAKANI AÇIKLADI
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin petrol bakanı Rudaw TV'ye yaptığı açıklamada petrol ihracatının tekrar başlaması için tüm hukuki işlemlerin tamamlandığını belirtti.
KERKÜK-CEYHAN BORU HATTI ÜZERİNDEN İHRACAT DURMUŞTU
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Irak'tan Türkiye'ye petrol taşıyan Kerkük-Ceyhan boru hattı üzerinden yaptığı petrol ihracatı, Mart 2023'te tahkim mahkemesi kararından beri yapılamıyordu.
TÜRKİYE SEVKİYATI KESMİŞTİ
Uluslararası Ticaret Odası (ICC) bünyesindeki tahkim mahkemesi, Irak merkezi yönetiminin izni olmadan 2014-2018 yıllarında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin petrol sevkiyatına imkan verdiği gerekçesiyle Türkiye aleyhine tazminat kararı almış, bunun üzerine Irak'ın talebi sonucu Türkiye sevkiyatı kesmişti.
Irak merkezi hükümeti, IKBY ve özel petrol şirketleri arasında devam eden anlaşmazlık nedeniyle petrol hattından akış başlamamıştı.
"AKIŞIN SAĞLANMASINA YÖNELİK ENGELLERDEN BİRİ KALKTI"
Irak ulusal meclisi, özel petrol şirketlerine üretim desteği verilmesi tasarısını bu ay başında kabul ettikten sonra akışın tekrar başlaması önündeki engellerden birinin kalktığı ifade edilmişti.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış