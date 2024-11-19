DHA

Irak hükümeti DEAŞ işgalinden büyük zarar gören Musul’un yeniden imarı için Türkiye’ye çağrı yapınca Türk müteahhitler harekete geçti.

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu Başkanı Mustafa Karslıoğlu (DAİMFED), Türkiye'nin imar konusundaki ciddi tecrübesini hatırlatarak, "Türk firmaları biran önce inşaatlara başlamayı hedefliyor." açıklamasında bulundu.

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), yaptığı duyuru ile Irak Musul’da yeni yapılanma için ihalelere katılım çağrısı yaptı.

HÜKÜMET DESTEKLİYOR

Ayrıca Irak hükümeti, Türk firmaların güvenliğini sağlayarak Musul’da işler yapması için Ticaret Bakanlığı’na da başvuruda bulundu.

ÖMER BOLAT IRAK'A GİTTİ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da, bu kapsamda TİM organizasyonuyla oluşturulan Genel Ticaret Heyeti, Türkiye Müteahhitler Birliği tarafından organize edilen Müteahhitlik Heyeti ve beraberindeki firma temsilcileriyle Irak’ın başkenti Bağdat ile Basra’yı ziyaret etti.

"TÜRK MÜTEAHHİTLERİ ORTA DOĞU’YU ÇOK İYİ BİLİYOR"

DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Karslıoğlu, Türk müteahhitlerin Orta Doğu’yu çok iyi bildiğini belirterek şunları söyledi:

Musul’un davetiyesi çok önemli. Bizim çok ciddi bir tecrübemiz var. Irak bizim kapı komşumuz. Irak hükümeti adeta bizim müteahhitlerimize muhtaç. Bizler Musul’u Türkiye’nin vilayeti gibi görüyoruz. Ancak DEAŞ ve IŞİD’in verdiği tahribat çok büyük. Orada içler acısı bir durum var. Biz bu davetten sonra o şehri ayağa kaldıracağız.

“CİDDİ TECRÜBEMİZ VAR”

Türkiye’den bin 100 firmanın ihaleye katılacağını aktaran Karslıoğlu, şu bilgileri verdi:

Müteahhitlerimiz faaliyet göstermeye hazır. Biz tanıtıcı dosyalarımızı ve firmalarımızın listesini teslim edeceğiz. Orada dikkat edilmesi gereken husus, mayın temizliği yapıldıktan sonra firmalarımıza izin verebiliriz. Çünkü orada tekrar bir can kaybı yaşamak istemiyoruz. Fakat bu çağrı, sektör temsilcilerini heyecanlandıran bir konu. Bizlerin altyapı, kanalizasyon, içme suyu, köprü, okul, hastane ve toplu konutlarda ciddi bir tecrübemiz var.

"MUSUL'UN YENİDEN İNŞAASI 15 SENE SÜRECEK"

Musul’un yeniden inşasının yaklaşık 15 sene süreceğini ve ülkeye ciddi döviz getirisi olacağını vurgulayan DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, şöyle konuştu: