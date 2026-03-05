İran, Hürmüz Boğazı’nda savaş oyununu su üzerinden kuruyor

Amerika-İsrail ve İran gerilimi Körfez’de devam ederken Hürmüz Boğazı, yalnızca petrol ve enerji için değil, milyonlarca insanın yaşam kaynağı olan su açısından da stratejik bir merkez hâline geldi.

HÜRMÜZ BOĞAZI: ENERJİDEN SONRA SUYUN MERKEZİ

Hürmüz Boğazı, yıllardır petrol ve enerji güvenliğiyle gündeme gelse de, bölge ülkeleri için başka bir hayati unsur da barındırıyor; su. Körfez ülkelerinde tatlı su kaynakları sınırlı, bu nedenle dev deniz suyu arıtma tesisleri milyonlarca insanın yaşam damarını oluşturuyor.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai ve Abu Dhabi, Katar’ın Doha, Kuveyt’in başkenti ve Suudi Arabistan’ın doğu kıyısındaki şehirler, günlük içme suyu ihtiyaçlarının büyük kısmını bu tesislerden karşılıyor. Umman ve İran da deniz suyu arıtma projelerine giderek artan ölçekte yatırım yapıyor.

SU ARITMA TESİSLERİNİN ENERJİ MALİYETİ

Su arıtma tesisleri yüksek enerji tüketiyor. Bu nedenle, enerji zengini Körfez ülkeleri için bu sistemler sürdürülebilir bir çözüm olarak öne çıkıyor. Petrol ve doğalgaz gelirleri, halkın su ihtiyacını karşılayan bu tesislerin finansmanını sağlıyor.

SU GÜVENLİĞİ JEOPOLİTİK BİR MESELE

Hürmüz Boğazı, tanker geçiş noktası olmasının ötesinde, bölge ülkelerinin su güvenliği açısından kritik bir konuma sahip. Su arıtma tesisleri sayesinde ülkeler dışa bağımlılıklarını azaltıyor, olası krizlerde halklarının temel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Basra Körfezi kıyısındaki dev arıtma sistemleri, yalnızca mühendislik harikası değil, aynı zamanda bölgenin geleceğini şekillendiren bir güvenlik unsuru olarak öne çıkıyor.

DESALİNASYON: DENİZ SUYU İÇİLEBİLİR HALE GELİYOR

Su arıtma (desalinasyon) sistemleri, temel olarak iki yöntemle çalışıyor:

Ters ozmoz yöntemi: Deniz suyu, atomik düzeyde gözenekli bir zar ile yüksek basınç altında geçirilir. Su molekülleri geçerken tuz ve mineraller geride kalır, sonrasında içme suyu kalitesine uygun mineral eklenir.

Damıtma yöntemi: Deniz suyu ısıtılır, buharlaştırılır ve soğutulur. Geride kalan saf su içme suyu olarak kullanılır, tuz ise dibe çöker. Bu yöntem enerji maliyetleri düşük olan Körfez ülkelerinde tercih ediliyor.

Yöntemlerin dezavantajı yüksek enerji tüketimi ve maliyetin fazla olması. Ayrıca geriye kalan yoğun tuzlu atık suyun deniz ekosistemine zarar verme riski bulunuyor.

KÜRESEL SU KRİZİNE ÇÖZÜM

İsrail, BAE ve Avustralya gibi su sıkıntısı yaşayan ülkeler, desalinasyon teknolojisini yoğun biçimde kullanıyor. Teknolojinin geliştikçe ve maliyetlerin düştükçe, desalinasyonun küresel su krizine karşı giderek daha kritik bir çözüm hâline gelmesi bekleniyor.