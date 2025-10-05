İran riyalinden dört sıfır eksilecek

İran riyali, dolar karşısında derin bir kayıp yaşandı.

İran’da uzun süredir gündemde olan para biriminden sıfırların atılması uygulamasıyla, hesap ve işlemlerin kolaylaştırılması hedefleniyordu.

İran riyalinin alım gücünü artırmak için sıfırlarının atılması kararı alınarak, kanunlaştırıldı.

3 YILLIK GEÇİŞ DÖNEMİ TANINDI

Bu kapsamda mevcut 10 bin riyal yeni para birimi ile 1 riyale eşit olacak ve geçiş dönemi 3 yıl içinde tamamlanacak.

ESKİ BANKNOT VE MADENİ PARALAR TEDAVÜLDEN KALKACAK

Bu süreçte eski banknot ve madeni paralar da tedavülden kaldırılacak.

İran resmi haber ajansına göre, Meclis'in olağan toplantısında Anayasayı Koruyucular Konseyi'nin söz konusu tasarıya yönelik itirazları ele alındı.

Oylamada 263 milletvekilinden 144’ü "evet", 108’i "hayır" ve 3’ü "çekimser" oy kullandı.

10 BİN RİYAL İLE 1 RİYALE EŞİTLENECEK

Ulusal para biriminin "riyal" olarak belirlendiği yasa uyarınca, mevcut 10 bin riyal yeni para birimi ile 1 riyale eşit olacak. Riyalin alt birimi ise kıran (kuruş) olarak belirlendi.

İran Meclisi'nde 290 milletvekili bulunuyor.