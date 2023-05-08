İranlıların Nevruz Bayramı tatil tercihi Türkiye oldu İranlılar, tüm tatil fırsatlarında Van üzerinden Türkiye'ye geçmeyi seviyor. Nevruz Bayramı'nda da bu alışkanlık değişmedi.

AA

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA, İran Yurtiçi Turizmi Geliştirme Genel Müdürü Mustafa Fatımi'nin Nevruz Bayramı tatili tercihlerini paylaştı.

Bu habere göre, İranlılar, Nevruz Bayramı tatilinde en çok Türkiye'yi tercih etti

Fatımi, vatandaşlarının Nevruz Bayramı tatilinde çoğunlukla Türkiye'yi tercih ettiğini belirtti.

"Bu yıl sınır kapılarından daha fazla çıkış oldu"

Bu yıl tatilde sınır kapılarından çıkışların diğer yıllara oranla artış gösterdiğine değinen Fatımi, şunları kaydetti:

Bu yıl Nevruz tatilinde hava yoluyla yolculuk yapanların sayısı 350 bin iken, kara yoluyla yurt dışına çıkanların sayısı 870 bin kişi oldu. Sınır kapılarından alınan bilgiye göre, Nevruz'da en çok gidilen ülke Türkiye oldu.

İranlılar Nevruz'da 2 hafta tatil yapıyor

İran takvimine göre, 21 Mart'ta yeni yılın başlamasıyla, ülke genelinde yoğun hareketliliğin yaşandığı Nevruz günlerinde, yaklaşık 2 hafta tatil yapılıyor.