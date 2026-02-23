İş Bankası’nın Workup Girişimcilik Programı yeni döneminde 81 ilden başvuruları bekliyor

Türkiye İş Bankası’nın ana destekçisi olduğu, girişimlerin hızlanmalarına ve ölçeklenmelerine yardımcı olan Workup Girişimcilik Programı, 2017 yılından bu yana girişimcilik ekosisteminin büyümesini ve gelişmesini destekliyor.

Bugüne kadar 18 bine yakın başvuru alan programın mezun sayısı 182'ye ulaştı. Bu yıl Türkiye’nin farklı şehirlerindeki girişimcilere de ulaşmak hedefiyle gerçekleştirilecek program için çeşitli illerde girişimcilerle buluşma etkinlikleri de düzenlenecek.

BAŞVURULAR İÇİN SON GÜN 31 MART

Workup’ın çevrimiçi düzenlenecek 14. dönemine, Türkiye’nin tüm şehirlerinden tarım, oyun, turizmin yanı sıra sürdürülebilirlik ve sosyal etki odaklı tüm teknoloji girişimleri dikey ayrımı olmaksızın 31 Mart’a kadar www.workup.ist üzerinden başvurabiliyor.

Başvuruların ön değerlendirmesi, Entrapeer platformunun yapay zekâ ajanları tarafından gelişmiş skorlama algoritmalarıyla yapılacak. Ön değerlendirmenin ardından İş Bankası yöneticileri, Workup ekibi ve program yürütücüsü Yapay Zekâ Fabrikası ekibinin değerlendirmesiyle programa seçilen girişimler belirlenecek. Programa kabul edilen girişimlerle birebir görüşülerek ihtiyaç analizleri yapılacak ve her girişime özel kişiselleştirilmiş bir program oluşturulacak.

Seçilen girişimler 6 ay boyunca:

• Alanında uzman mentorlarla çalışma,

• İş Bankası Grubu iştirakleri başta olmak üzere iş birlikleri,

• İş Bankası’nın kurucusu ve yatırımcısı olduğu fonlar başta olmak üzere yatırım fırsatlarına erişim,

• Tecrübeli girişimcilerle deneyim paylaşımı, teknik çalıştaylar ve ilham etkinliklerine katılım,

• İş Kule Workup Alanı’nda ücretsiz ofis,

• Ücretsiz bulut sunucu kullanım hakkı ve altyapı destek paketlerine erişim,

• Yurt içi ve yurt dışı fiziki ya da çevrimiçi etkinliklere katılım,

• Basılı ve dijital mecralarda görünürlük olanaklarından yararlanacak.