İşçi sendikaları asgari ücret turunda

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2025'te uygulanacak asgari ücret tespiti öncesinde taraflar temaslar kuruyor.

Türkiye'nin en büyük işçi sendikaları Türk-İş, Hak-İş, DİSK, gelecek ay başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesinde vergide adalet çağrısıyla TBMM'de siyasi partileri ziyaret ediyor.

İŞÇİ SENDİKALARI CHP İLE GÖRÜŞTÜ

Bugün CHP'li Gökhan Günaydın ile TBMM'de gerçekleşen görüşme sonrası açıklama yapan üç sendika başkanı, "İnsan onuruna yaraşır bir yaşam talep ediyoruz." dedi.

"DAR VE SABİT GELİRLİ TÜM KESİMLERİNİN YAŞAM ŞARTLARI AĞIRLAŞTI"

Sendikalardan yapılan ortak çağrıda, "Bugün gelinen noktada giderek artan hayat pahalılığı, gelir dağılımında ve vergide adaletsizlik, başta işçiler olmak üzere, toplumun dar ve sabit gelirli tüm kesimlerinin yaşam şartlarını daha da ağırlaştırmıştır." denildi.

"ÜCRETLİ ÇALIŞANLAR ENFLASYONUN NEDENİ DEĞİL MAĞDURU"

Çağrı şöyle devam etti:

Ücretleri enflasyonun sebebi gören yaklaşım kabul edilemez. Ücretli çalışanlar, enflasyonun nedeni değil mağdurudur. Geçim ve çalışma şartlarının bir an önce iyileştirilmesi gerekmektedir.