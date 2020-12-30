Isı sayaçlarının periyodik muayenelerini yaptırmayanlara ceza

Isı sayaçlarının periyodik muayenelerini yaptırmakla yükümlü kullanıcıların, 1 Mart 2021 mesai saati bitimine kadar servislere başvurmaları ve 2021 sonuna kadar bu muayeneleri yaptırmaları gerekecek.

Isı sayaçlarının periyodik muayenelerini yaptırmakla yükümlü kullanıcıların, 1 Ocak 2021 tarihinden 1 Mart 2021 mesai saati bitimine kadar servislere başvurmaları ve 2021 sonuna kadar bu muayeneleri yaptırmaları zorunlu olacak.

1 OCAK 2021'DE YÜRÜRLÜKTE

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayınlandı. Yönetmelik, 1 Ocak 2021'de yürürlüğe girecek.

KULLANICILAR TARAFINDAN YAPTIRILACAK

Buna göre, ısı sayaçlarının piyasaya arzından sonraki muayene işlemleri kullanıcı tarafından servislerde yaptırılacak.

BÖLGESEL ISI DAĞITIM VE SATIŞ ŞİRKETLERİ VARSA ŞİRKET SORUMLU

Isı enerjisinin dağıtımı, ölçümü ve satışını yapan bölgesel ısı dağıtım ve satış şirketlerinin olması durumunda ise muayeneler, bu şirketler tarafından gerçekleştirilecek.

DAMGA SÜRESİ DOLMUŞ ÖLÇÜ ALETİ KULLANMAMAYA DİKKAT

Sayaçların periyodik muayeneleri için zamanında servislere müracaat etmeyen veya muayenesini yaptırmayan kullanıcılar/bölgesel ısı dağıtım ve satış şirketleri hakkında, damga süresi dolmuş ölçü aleti kullanma fiilinden dolayı idari ve cezai işlemler yapılacak.

BİNA YÖNETİCİLERİ SORUMLU

İdari ve cezai işlemler bu kullanıcılardan sırasıyla bina yönetim kuruluna, bina yöneticisine, bina sahibine, bağımsız bölüm kullanıcısına, ısı dağıtım ve satış şirketlerinin olduğu yerlerde ise söz konusu şirketlere uygulanacak.

BAĞIMSIZ BÖLÜM KULLANICISI ENGELLERSE ONA DA CEZA KESİLECEK

Ancak bina yönetim kurulunun veya bina yöneticisinin veya bina sahibinin veya ısı dağıtım ve satış şirketinin periyodik muayene müracaatı yapmış olmasına rağmen bağımsız bölüm kullanıcısının sayacı muayene yaptırmak istememesi veya engel olması halinde bu durumun müracaatı yapan kişi tarafından bağımsız iki kişinin de imza ettiği bir tutanakla belgelenmesi durumunda cezai işlem, direkt olarak bağımsız bölüm kullanıcısına uygulanacak.

Stok muayenesinde idari ve cezai işlem sayacı stokta bulunduran kişiye, ani ve şikayet muayenelerinde ise muayene yapılmasından imtina eden veya engel olan kişilere idari ve cezai işlem yapılacak.

1 MART 2021 MESAİ SAATİ BİTİMİNE KADAR SERVİSLERE BAŞVURULMALI

Sayaçların periyodik muayenelerini yaptırmakla yükümlü kullanıcıların, 1 Ocak 2021 tarihinden 1 Mart 2021 mesai saati bitimine kadar servislere başvurmaları ve 2021 sonuna kadar bu muayeneleri yaptırmaları zorunlu olacak.