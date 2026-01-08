İŞKUR geçen yıl 1 milyon 479 bin kişiyi işe yerleştirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) geçen yıl 1 milyon 479 bin işe yerleştirmeye aracılık etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025'te İŞKUR ile 1 milyon 479 bin işe yerleştirmeye aracılık ettiklerini bildirdi.

Vedat Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İŞKUR aracılığıyla iş gücü piyasasının ihtiyaçlarını tespit ederek, istihdam kapasitesini güçlendirdiklerini belirtti.

İŞKUR'UN İŞE YERLEŞTİRME İÇİN YAPTIĞI ÇALIŞMALAR

2025 yılına ilişkin istatistikleri paylaşan Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

1 milyon 479 bin işe yerleştirmeye aracılık ettik. 3,2 milyondan fazla bireysel görüşme ve 900 bine yakın iş yeri ziyareti gerçekleştirdik.



2 milyon 435 bin 200 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik.

"İŞSİZLİKLE MÜCADELEDE KARARLIYIZ"