Isparta'da budama mevsimi: Gül bahçeleri hasada hazırlanıyor

Gül üretimi Isparta için büyük önem taşıyor.

Isparta'da, dünya gül yağı üretiminin yaklaşık yüzde 65'i karşılanıyor.

Isparta'da, hasat sezonuna iki ay kala gül bahçelerinde budama çalışması gerçekleştiriliyor.

Gül bahçelerindeki verimi artırmak isteyen üreticiler, aile fertleri, akrabalar ve komşuların katılımıyla imece usulü budama mesaisi yapıyor.

Gönen ilçesinde yaklaşık 15 yıl önce çocuklarının üniversite masraflarını karşılamak amacıyla gül üretimine başlayan emekli öğretmen Mehmet Ali Kutlu, 24 bin metrekarelik bahçesinde budama çalışmalarını iki farklı döneme yaydığını söyledi.

"HASAT SÜRECİ PLANLI HALE GELDİ"

Bahçenin yarısını kış aylarında, diğer yarısını ise bahar döneminde budadığını belirten Kutlu, bu yöntemle hasat sürecini daha planlı hale getirdiklerini, böylece güllerin aynı anda değil, birkaç gün arayla olgunlaştığını ifade etti.

AĞIRLIĞI AZALTMAK İZİN SIRTLIK APARATI YAPTI

Budama makinelerinin ağırlığını azaltmak için ahşap ve lastik kullanarak bir sırtlık aparatı geliştirdiğini anlatan Kutlu, çalışmalar öncesinde ekipmanların kontrolünü yaptıklarını kaydetti.

Geçen yıl yaşanan don olaylarının verimi düşürdüğünü, bu yıl daha iyi bir sezon beklediklerini vurgulayan Kutlu, "Geçen yıl don nedeniyle verim ciddi şekilde azaldı. Bu yıl bir olumsuzluk olmazsa 10 tonun üzerinde rekolte bekliyoruz." diye konuştu.

MÜHENDİSLİĞİ BIRAKIP ÜRETİME DÖNDÜ

Ailesiyle gül bahçesinde çalışan Veysel Kutlu ise babasının geliştirdiği aparat sayesinde budama çalışmalarının daha kolay hale geldiğini anlattı.

Enerji Sistemleri Mühendisliği mezunu olduğunu belirten Kutlu, bir süre özel sektörde çalıştıktan sonra aile işletmesine dönerek gül üretimine devam etmeye karar verdiğini söyledi.

Gül bahçesinin geliriyle üniversite eğitimini tamamladığını aktaran Kutlu, "Bir süre özel sektörde çalıştım ancak üretmek bana daha cazip geldi. Bu nedenle ailemle birlikte gül üretimine devam ediyorum." dedi.

Isparta'da imece usulüyle sürdürülen budama çalışmalarının nisan ayı sonuna kadar tamamlanması, mayıs ortasında ise gül hasadının başlaması bekleniyor.