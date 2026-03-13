EY Türkiye Vergi Maratonu 2026 yarışması için başvurular açıldı

Bu yıl onuncusu düzenlenecek, başvuruların ise 9 Nisan 2026 tarihine kadar devam edeceği yarışmanın birincisi, Türkiye’yi küresel çapta düzenlenen “EY Young Tax Professional of the Year" yarışmasında temsil etme fırsatı yakalayacak.

Uluslararası danışmanlık, güvence, kurumsal finansman, strateji ve vergi hizmetleri şirketi EY Türkiye, gelecek nesil vergi profesyonellerinin yeteneklerini bugünden keşfetmek ve kariyer fırsatları sunmak amacıyla düzenlediği EY Türkiye Vergi Maratonu 2026 yarışmasının başvurularının açıldığını duyurdu. Türkiye’yi uluslararası alanda temsil ve kariyer fırsatları ile finalistlere para ödülünün de sunulduğu yarışmaya başvurular 9 Nisan tarihine kadar yapılabilecek.

Yarışmaya; 3 ve 4. sınıf lisans, yüksek lisans öğrencileri veya lisans ve yüksek lisans eğitiminden 2024 - 2025 yıllarında mezun olmuş adaylar başvurabilecek. Yarışmanın birincisi, yurt dışında gerçekleşecek “EY Young Tax Professional of the Year" yarışmasında Türkiye’yi temsil etme fırsatı elde edecek. Yarışmada finale kalan adaylar, EY Türkiye’de staj imkanı için değerlendirilecek ve EY Türkiye'nin Vergi Bölümü profesyonelleriyle birebir çalışma fırsatı yakalayabilecek.

JÜRİ ÜYELERİ

Yarışmanın jüri üyeleri arasında; EY Türkiye Vergi Bölümü Başkanı Erkan Baykuş, EY Türkiye Vergi Bölümü Şirket Ortağı, Uluslararası Vergilendirme Hizmetleri Lideri Ateş Konca, EY Türkiye Vergi Bölümü Şirket Ortağı Elif Akkaranfil’in yanı sıra Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden üst düzey yöneticiler ve vergi profesörleri yer alacak.

Jürinin değerlendirmeleri sonrası belirlenecek finalistler, final sunumlarını yapmaya hak kazanacak. Mayıs ayında düzenlenecek ödül töreninde ise dereceye giren yarışmacılar ödüllerini alacak.

EY TÜRKİYE VERGİ MARATONU YARIŞMASI’NIN BU YIL 10'UNCUSU DÜZENLENİYOR

EY Türkiye Vergi Bölümü Şirket Ortağı, Uluslararası Vergilendirme Hizmetleri Lideri Ateş Konca, EY Türkiye Vergi Maratonu 2026 yarışmasıyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

Bu yıl onuncusunu düzenleyeceğimiz EY Türkiye Vergi Maratonu yarışması vergi alanında kariyer hedefi olan gençlerimiz için oldukça değerli bir fırsat sunuyor. Bu yarışma ile vergi alanındaki genç yetenekleri keşfetmeyi ve bu yetenekleri vergi dünyasına kazandırmayı hedefliyoruz. EY Türkiye olarak, gençlerin kariyerine katkı sağlamak ve kariyer yolculuklarında onlara yol göstermek önceliklerimiz arasında yer alıyor. EY Türkiye Vergi Maratonu ile birlikte gençlere ülkemizi yurt dışında temsil etme fırsatı sunuyor, yarışma esnasında ve sonrasında ulaşacakları vergi uzmanları ile kariyerlerinde yeni bakış açılarına sahip olmalarına yardımcı oluyoruz. Öğrenci ya da yeni mezun fark etmeksizin vergi alanında kariyer sahibi olmak isteyen genç yetenekleri EY Türkiye Vergi Maratonu’nda aramızda görmekten memnuniyet duyacağız.