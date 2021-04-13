Isparta’da elma ihracatı, bir önceki sezona göre bu yıl 4 kat artışla 60 bin 539 tona çıktı.

Türkiye’nin önemli elma bahçelerinden biri olan Isparta’da, toplam 440 bin ton kapasiteli 108 soğuk hava deposunda şu anda 150 bin 705 ton elma bulunuyor.

ISPARTA, HER 4 ELMADAN 1'İNİ YETİŞTİRİYOR

Türkiye’de üretilen her 4 elmadan 1’ini yetiştiren Isparta’da bu sezon elma rekoltesi 900 bin ton ile rekor kırdı. 2020 yılının Eylül ayında başlayan ve yaklaşık bir ay süren hasat döneminin ardından elmalar kentte bulunan toplam 440 bin ton kapasiteli 108 soğuk hava deposunda muhafaza altına alındı. Depolardaki elmalar talebe göre yurt içi ve yurt dışı piyasasına pazarlanıyor.

ELMA İHRACATI 60 BİN TONA ÇIKTI

Isparta, elma ihracatında da artış yaşıyor. 2019 sezonunda yaklaşık 15 bin ton elma ihracatı gerçekleştirilen Isparta’da bu rakam İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre, bugün itibariyle 60 bin 539 tona çıktı.

Isparta’da elma ihracatı 4 kat arttı VİDEO

“2,5 AY İÇİNDE DEPOLARDAKİ ELMALAR DA TÜKETİLİR”

Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, elmanın üretildikten sonra kentte bulunan soğuk hava depolarında muhafaza altına alındığını belirterek, “Elmalarımız depoya girdikten sonra tasnif merkezlerinde seçimleri yapılıyor. Seçilen elmalar yurt içi ve yurt dışına satılıyor. Nisan ayının ortalarındayız, Haziran ayının sonuna kadar elmalarımız depolarda kalabilir. Soğuk hava depolarında şu anda yaklaşık 150 bin ton kadar elmamız mevcut. Bu 2,5 aylık süre içerisinde depolardaki elmalarımız yurt içi ve yurt dışında tüketilir.” dedi.

“PATATES, SOĞAN ÖRNEĞİ OLDUĞU GİBİ TÜKETİLMESİNİ İSTİYORUZ”

Depolarda bulunan elmalar konusunda yetkililerden destek beklediklerini belirten Selçuk, “Elmanın depolarda kalmaması için tedbir amaçlı hastaneler, yemekhaneler ve askeri birliklerde patates, soğan örneği olduğu gibi tüketilmesini istiyoruz. Bu konuda yardımcı olursak çiftimizin mahsulü de elinde kalmamış olur. Elma çok sağlıklı bir ürün. Herkese tavsiye ediyoruz. Günde bir elma obez olma diyoruz.” diye konuştu.

“KİLOGRAMI 0,70 İLA 1,20 DOLAR ARASINDA İHRAÇ EDİLİYOR”

Ziraat Odası Başkanı Selçuk, kentin elma ihracat rakamlarının da 15 bin tondan 60 bin tona çıktığını belirterek, üretilen ürünün ihraç edilmemesi durumunda değerinin kalmayacağını söyledi. Elmanın kalitesine göre kilogramının 0,70 ila 1,20 dolar arasında ihraç edildiğini kaydeden Selçuk, “Yurt dışına giderken belli bir maliyetler var. Rakamlar yüksem gözükebilir ama onlar da zorlu süreçlerden geçiyor. İhracatçı firmalara bu konuda teşekkür ediyorum.” dedi.