Isparta'nın Yalvaç ilçesinde tohum ekilen tarlalar sanat eserine dönüştü

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde arpa ve buğday tarlalarında, ekim sürecinin ardından tohumların çimlenmesiyle ilginç geometrik şekiller oluştu.

Bölgede yağışların ardından bahar aylarıyla yeşermeye başlayan ekin tarlalarında farklı yönlerde yapılan sürüm işlemleri geometrik şekilleri andırdı.

MAKİNELERİN TOHUM BIRAKMA DESENLERİ

Tarlalarda ekim sırasında kullanılan makinelerin düzensiz tohum bırakması sonucu yoğun çimlenmeyle alakalı görsel açıdan etkileyici desenler oluştu.

Drone ile havadan görüntülenen buğday ve arpa ekili tarlalarda oluşan bu manzara, görenlerin ilgisini çekiyor.

GEOMETRİK DESENLER TARLAYI HALI GİBİ GÖSTERDİ

Görüntülerde, ekim ve sürüm yapılan tarlalarda üçgen ve dalga benzeri şekillerin oluştuğu görülüyor.

YEŞİLİN HER TONU

Özellikle güneş ışığının açısına göre ton değiştiren yeşil ve toprak renkleri, desenleri daha da belirgin hale getiriyor.