İstanbul döviz piyasası: Dolar ve euronun güncel fiyatları

ABD-İran ateşkesindeki belirsizlikler piyasaları etkilemeye devam ediyor.

Dün doların satış fiyatı 44,4930, euronun satış fiyatı ise 52,0950 lira olmuştu.



İstanbul serbest piyasada dolar 44,5570 liradan, euro 51,9590 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 44,5550 liradan alınan dolar 44,5570 liradan satılıyor. 51,9570 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 51,9590 lira oldu.

STERLİN 59,7658 LİRAYA SATILIYOR

Sterlin ise 59,4677 liradan alınarak, 59,7658 liraya satılıyor.

DOLAR ENDEKSİ

Dolar endeksi de yatay seyirle 99,1 seviyesinde bulunuyor.

ABD ile İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes, tarafların anlaşmayı ihlal edici hamleleriyle tehlikeye girdi. Bu durum varlık fiyatlarında oynaklığı artırırken bölgeye ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında yer alıyor.

FED TUTANAKLARI YAYIMLANDI

Öte yandan dün, ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 17-18 Mart'ta düzenlenen toplantısına ilişkin tutanaklar yayımlandı.

Tutanaklar, Fed yetkililerinin çoğunun enflasyona yönelik yukarı ve istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin Orta Doğu'daki çatışmalarla birlikte arttığını değerlendirdiğini gösterdi.

Söz konusu gelişmelerin paralelinde makroekonomik veri tarafında ise ABD'de bugün açıklanacak büyüme verileri ile kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi verileri de yakından takip edilecek.