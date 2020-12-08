İstanbul’da 2020 yılı Ocak-Aralık döneminde yeni esnaf sayısında rekor kırıldı, kadın girişimcilerin de sayısı arttı.

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nden (İSTESOB) alınan bilgilere göre, bu yıl İstanbul’da 51 bin 246 yeni iş yeri açıldı. Buna karşılık kapanan iş yeri sayısı ise 8 bin 139 oldu. Açılan yeni iş yerlerini ağırlıkla gıda firmaları oluşturdu. Yeni açılan iş yeri sayısı 2019 yılında 24 bin, kapanan iş yeri sayısı da 7 bin olarak gerçekleşmişti.

DESTEK PAKETLERİ ESNAF SAYISINI ARTIRDI

İSTESOB’un rakamlarına göre yaşanan artışın Esnaf Destek Paketleri sayesinde olduğu bildirildi. En çok yeni iş yerinin açıldığı ilçeler ise Küçükçekmece, Zeytinburnu, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Ümraniye, Başakşehir ve Esenyurt oldu.

PİZZA VE KÖFTECİLER

Gıda ürünleri pazarında ise en çok pizza ve köfteciler tercih edildi. Bunun yanı sıra yeni açılan manavların da sayılarında artış oldu.

İstanbul'da bu yıl 51 bin esnaf iş yeri açtı VİDEO

KADIN ESNAF SAYISINDA ARTIŞ

Kadın esnaf oranı geçtiğimiz yıl yüzde 17 olurken, rakamlar 2020 yılında artış gösterdi. Buna göre bu yıl kadın esnaf sayısı yüzde 19 oldu. Bu dönemde kadın esnaf sayısına 12 bin 541 yeni kişi eklendi.

İNTERNETTE SATIŞTA YÜKSELİŞ

Pandemi sürecinin etkisiyle online satışlar da ağırlık kazandı. İstanbul’da İSTESOB’a kayıtlı mevcut iş yerlerinin yüzde 40’ı online satışa geçti.

“DEVLETİMİZ ESNAF VE SANATKARA DESTEK VERDİĞİ SÜRECE BU YENİ İŞ YERLERİ AÇILACAK, ÇOĞALACAK"

İSTESOB Başkanı Faik Yılmaz şunları söyledi: “2019 yılında 24 bin yeni iş yeri açıldı, 7 bin 23 tane kapanış var. Bu yıl şu anda 12. aydayız ona rağmen 51 bin kayıt var yeni kayıt. 8 bin 763 tane de kapanış var. Biz bunları otomatik olarak yani vergi dairesinden kapattığı anda müracaat etse de etmese de 6 ayda sicil düşüyor, bu rakamlar kesin rakamlar. Devletimiz esnaf ve sanatkara destek verdiği sürece bu yeni iş yerleri açılacak, çoğalacak. Bu da insanlara istihdam sağlıyor, orada insanlar çalışacak, her bir iş yerinde 1 kişi çalışmış olsa 51 bin tane iş yeri açılmış oluyor, 51 bin kişi iş bulmuş oluyor."

"GÜNDEN GÜNE MALIMDA ARTIŞ OLDU, MÜŞTERİ ÇEVREM GENİŞLEDİ"

Birkaç ay önce Bahçelievler’de bir hazır giyim dükkanı açan emekli, modelist Nurhan Karakaş, şöyle konuştu:

“Ben dükkanımı açtıktan 1 ay sonra pandemi vurdu, bu sıkıntılı dönemde ayakta durmaya çalışıyorum. Benim eskiden beri çok sevdiğim bir iş giyim. Hep ‘küçük bir yer açacağım çok da güzel ürünler koyacağım’ derdim. Bu hayalimi de gerçekleştirdim. Bu süreç çok sıkıntılı ama ayakta kalmaya çalışıyorum, çok da kaliteli ürün satıyorum. Sattığım ürünlerde de etiket fiyatını uygulamıyorum, kâr marjımı çok aşağıya çekiyorum, bunu da müşteri fark ettiği zaman olumlu olarak bana geri dönüyor. Kredi çektim 5 bin lira, 3 tane de altınım vardı, 65 tane de ürünüm vardı. Belli markalarla çalışıyorum, Osmanbey ağırlıklı benim ürünlerim genelde. Günden güne malımda artış oldu, müşteri çevrem genişledi. Güzel bir şey yakaladım."

PANDEMİDE ALIŞVERİŞ RİSKİNİ GÖRDÜ E-TİCARETE YÖNELDİ

Pandemi dönemiyle birlikte e-ticarete artan ilgiyi fırsata çeviren Tuğba Özyurt, hazır giyim ve aksesuar satışları yaptığı e-ticaret şirketini 1 hafta önce açtığını belirterek, “Daha yeni başladık, internette satış yapacağız, e-ticarete 3 ortak olarak başladık. Bir bayan olarak ben de alışveriş yaptığım zaman bu dönemde riskleri görüyorum. İnternetten daha çok alışveriş yapıldığını gördüm, talep çok fazla. Yapabilecek potansiyelimiz olduğunu da gördüm, ben de başladım bir şekilde. KOSGEB’e başvuru yaptım, girişimcilik belgemi aldım, şu anda onaylanmasını bekliyorum, devletin verdiği imkanları da kullanıyoruz." diye konuştu.