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    İstanbul'da suya yüzde 25 zam

    İstanbul'da suya yüzde 25 zam

    İBB Meclisi'nde yapılan oylama ile İstanbul'da suya yüzde 25 zam yapıldı.
    • 24.11.2022 - 19:08
    • Güncelleme : 24.11.2022 - 19:47
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    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde Kasım ayı toplantısı gerçekleştirildi.

    Toplantıda, İstanbul'da suya zam teklifi görüşüldü.

    İSKİ'nin su fiyatlarına yüzde 45 oranında zam teklifi reddedilerek, AK Parti grubunun yüzde 25’lik zam teklifi değerlendirildi.

    Yüzde 25 zam yapıldı

    Kabul edilen teklifle suya yüzde 25 oranında zam geldi.

    Karar, İBB Meclisi'nde oy birliği ile alındı.

    Buna göre, konutlarda 0-15 metreküp arası 1’inci kademe birim fiyatı 11,69 TL'den 14.61 TL'ye, 16-30 metreküp arası 2’nci kademe birim fiyatı 17.56 TL'den 21.95 TL'ye çıkarıldı.

    İstanbul da suya yüzde 25 zam #1

    İki kez daha zam yapılmıştı

    Öte yandan İstanbul'da suya bu yıl içinde üçüncü kez zam gelmiş oldu.

    Daha önce de nisan ayında yüzde 29, eylül ayında da yüzde 40,38 oranında zam yapılmıştı.

    İstanbul da suya yüzde 25 zam #2

     

     


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