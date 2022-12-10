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    İstanbul’da tezgahlarda somon kıtlığı yaşanıyor

    İstanbul'daki tezgahlarda abalık çeşitleri azalıp fiyatların da arttığı görüldü. Kilosu 80 liranın altında balık bulunmazken en çok da somonun azlığı dikkat çekiyor.
    • 10.12.2022 - 11:09
    • Güncelleme : 10.12.2022 - 11:43
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    İstanbul’da tezgahlarda somon kıtlığı yaşanıyor

    İstanbul’da balık tezgahlarında balık da somon da azaldı. Özellikle Norveç’ten gelen somonun tezgahlarda az olduğu görüldü.

    Ayrıca tezgahlarda şu dönemde 80 liranın altında balık olmadığı dikkat çekti.

    İthal somon 220 lira, yerli somon 150 lira

    Somonun Norveç’ten az gelmesinden dolayı tezgahlarda çok fazla görülmediğini söyleyen balıkçılar, fiyatının 220 liraya çıktığını belirtti. Öte yandan tezgahlarda yerli somon da yerini aldı. Norveç’ten gelen somonun kilosu geçen ay 170 liraydı. İthal somonun fiyatı 220 liraya ulaşırken, yerli somon 150 liradan tezgahlardaki yerini aldı.

    Somon kıtlığı VİDEO

    Yerli somon yetiştiriciliğinde azalma yaşandı

    Balıkçılar, yerli somonun da yetiştiriciliğinde azalma yaşandığını ve buna bağlı olarak tezgahlarda çok olmadığını söyledi.

    hamsi

    Hamsi 15 gün sonra bollaşacak

    Küçük balıkların palamuttan kaynaklı az olduğunu söyleyen balıkçılar, şu dönemde palamutun azalmasıyla küçük balıkların bollaşacağını söyledi. Hamsinin 15 gün sonra bollaşarak fiyatının yüzde 50 gerileyeceği düşünülüyor.

    İstanbul’da tezgahlarda somon kıtlığı yaşanıyor #2

    Hamsi fiyatı yarı yarıya düşecek

    Balıkçılara göre, palamut denizlerde azaldı, bu durum küçük balığın artmasına sebep olacak. Fiyatı 100 lirayı bulan hamsinin de tezgahlarda az olduğu dikkat çekti.

    İstanbul’da tezgahlarda somon kıtlığı yaşanıyor #3

    "Somon gelmeyince fiyatlar arttı"

    Somon balığının artık çok fazla gelmediğini söyleyen balıkçı Şafak Gün, “Artık somon ithalatı çok gerçekleşmiyor. Bundan dolayı somon tezgahlarda çok fazla yok. Somona çok fazla ilgi yok. Somon Norveç’ten geliyor. Türkiye’de yetiştirilen yerli somon da tezgahlarda var ancak bu yerli somonu da çok fazla yetiştiren yok. Dolayısıyla somon ithalatı azalınca fiyatlar arttı. Bir sene önce somonun kilosu 60-70 liradan satılırken, şu anda kilosu 220 liradan satılıyor." dedi.

    İstanbul’da tezgahlarda somon kıtlığı yaşanıyor #4

    İstanbul’da balık fiyatları

    • Geçtiğimiz haftaların gözde balıklarından çinekop 80 liradan satılıyor.
    • Hamsinin kilosu 100 liradan satılıyor.
    • İstavrit 90 liradan, barbun 150 liradan, tekir 120 liradan, mezgit 200 liradan tezgahlardaki yerini aldı.

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