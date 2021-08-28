Jerome Powell piyasanın duymak istediklerini söyledi

ABD Merkez Bankası Başkanı Powell’ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumunda tüm piyasaların beklediği konuşmayı ekonomiye dair pozitif bir gelecek sunarak gerçekleştirdi.

Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu dijital ortamda gerçekleşti.

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın sempozyumdaki konuşması merakla bekleniyordu.

Powell, Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda "Kovid-19 Zamanında Para Politikası" başlıklı bir konuşma yaptı.

Powell, konuşmasında varlık alımlarının bu yıl içinde azaltılmaya başlanmasının kapısını aralarken, analistler Powell'ın mesajlarının piyasa beklentileriyle uyumlu olduğunu belirtti.

“VARLIK ALIMLARINI AZALTMAYA BU YIL BAŞLAMAK UYGUN”

Ekonominin beklendiği gibi gelişmesi halinde varlık alımlarını azaltmaya bu yıl başlamanın uygun olabileceğini belirten Powell, varlık alımlarını azaltmanın zamanlaması ve hızının faiz oranlarındaki artışın zamanlamasına ilişkin doğrudan bir sinyal amacı taşımayacağını ifade etti.

“KÜRESEL PİYASALARDA POZİTİF BİR HAVA HAKİM”

Powell'ın konuşmasının ardından küresel piyasalarda pozitif bir hava hakim olurken, analistler Fed Başkanının "güvercin" tondaki mesajlarıyla yatırımcılara duymak istediklerini söylediğini belirtti.

"FED, FAİZ ORANLARINI YÜKSELTMEKTEN HALA ÇOK UZAK"

American Enterprise Institute Kıdemli Uzmanı Desmond Lachman, Powell'ın Jackson Hole konuşmasının piyasanın beklentileriyle uyumlu olduğunu söyledi. Powell'ın enflasyondaki keskin artışı geçici bir fenomen olarak ciddiye almamaya devam ettiğini belirten Lachman, "Yıl sonundan önce varlık alımlarının azaltılmasının kapısını aralarken, Fed'in faiz oranlarını yükseltmekten hala çok uzak olduğunu vurguladı." dedi.

"GÜVERCİN BİR KONUŞMAYDI"

Moody's Analytics Başekonomisti Mark Zandi de Powell'ın Jackson Hole konuşmasının genel olarak Fed'in parasal genişlemeyi yıl sonundan önce azaltma yolunda ilerlerken, kısa vadeli faiz oranlarını normalleştirmeye başlamak için acelesinin olmadığının sinyalini verdiğini söyledi. Zandi, "Güvercin bir konuşmaydı ve hisse senedi fiyatları yeni zirvelere yükseldi, buna karşılık tahvil faizleri düşüş gösterdi." dedi.

"YATIRIMCILARA DUYMAK İSTEDİKLERİNİ SÖYLEDİ"

Oanda Kıdemli Piyasa Analisti Craig Erlam ise Powell'ın Jackson Hole konuşmasında yatırımcıların duymak istediklerini söylediğini kaydetti.

Powell'ın konuşmasını "iyi bir performans" olarak değerlendiren Erlam, "Bence Powell piyasalara istediklerini verdi. Bu yıl varlık alımlarını azaltmaya kararlı olsa da Fed verileri izliyor, toparlanma yavaşlarken ve Kovid-19 vakaları artarken başlamak için acele etmiyor." dedi.