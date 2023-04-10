Kamu işçilerin zam pazarlığında yeni toplantı gerçekleşti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Türk-İş ve Hak-İş heyetleri, 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren zam pazarlığı sürecinde bir araya geldi.

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2023 yılı kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve protokolü görüşmeleri devam ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü Görüşmeleri kapsamında Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) ve Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş) heyetleri ile bakanlıkta bir araya geldi.

700 binden fazla işçiyi ilgilendiriyor

Karayolları, Demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, kömür işletmeleri, Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor.

Mali konularda görüşmeler sürüyor

Kamuda 700 binden fazla işçinin ücretlerine yapılacak zammın belirleneceği görüşmelerde işçi ve işveren tarafı, ikramiyenin de aralarında olduğu mali konularda görüşmelerini sürdürüyor.