Kamu işçilerine verilecek ek ödemenin tarihleri belli oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan işçilere 2026 yılında yapılacak ilave tediye ödemelerinin tarihleri belirlendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 6772 sayılı Kanun kapsamındaki işçilere ödenecek ilave tediyenin ödeme takvimi netleşti.

ÖDEMELERİN TARİHLERİ BELLİ OLDU

Buna göre bu kapsamdaki kamu işçilerine 2026 yılında yapılacak ilave tediyenin birinci yarısı 26 Ocak'ta, diğer yarısı 16 Mart'ta ödenecek.

Bu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına 2026'da ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamı ise 23 Aralık'ta verilecek.