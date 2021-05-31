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Kamu işçilerinin zam talebi
TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye yükseltilmesini, 2021-2022 için ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon + yüzde 3 refah payı talep etti.
- AA
- 31.05.2021 - 11:44
- Güncelleme : 31.05.2021 - 11:59
TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, kamuda çalışan 700 bine yakın işçi için ortak taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e sundu.
TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye yükseltilmesini, 2021-2022 için ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon + yüzde 3 refah payı talep etti.
KAMU İŞÇİLERİNE 1500 LİRA EK ÖDEME TALEBİ
İkinci altı ay için ise TÜFE oranına 3 puan refah payı eklenerek zam yapılması talep edildi.
Kamu işçilerine her yıl mayıs ve eylül aylarında 1.500 TL ek ödeme yapılması istendi.
TEMMUZDA SONA ERECEK
Kamu işçilerinin ücretlerine 2021-2022 yıllarında yapılacak zam görüşmelerinin temmuz ayında sonuçlanması bekleniyor.