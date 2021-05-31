Kamu işçilerinin zam talebi

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye yükseltilmesini, 2021-2022 için ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon + yüzde 3 refah payı talep etti.

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, kamuda çalışan 700 bine yakın işçi için ortak taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e sundu.

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye yükseltilmesini, 2021-2022 için ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon + yüzde 3 refah payı talep etti.

KAMU İŞÇİLERİNE 1500 LİRA EK ÖDEME TALEBİ

İkinci altı ay için ise TÜFE oranına 3 puan refah payı eklenerek zam yapılması talep edildi.

Kamu işçilerine her yıl mayıs ve eylül aylarında 1.500 TL ek ödeme yapılması istendi.

TEMMUZDA SONA ERECEK

Kamu işçilerinin ücretlerine 2021-2022 yıllarında yapılacak zam görüşmelerinin temmuz ayında sonuçlanması bekleniyor.