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    Kamu işçilerinin zam talebi

    TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye yükseltilmesini, 2021-2022 için ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon + yüzde 3 refah payı talep etti.
    • AA
    • 31.05.2021 - 11:44
    • Güncelleme : 31.05.2021 - 11:59
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    Kamu işçilerinin zam talebi

    TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, kamuda çalışan 700 bine yakın işçi için ortak taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e sundu.

    TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye yükseltilmesini, 2021-2022 için ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon + yüzde 3 refah payı talep etti.

    KAMU İŞÇİLERİNE 1500 LİRA EK ÖDEME TALEBİ

    İkinci altı ay için ise TÜFE oranına 3 puan refah payı eklenerek zam yapılması talep edildi.

    Kamu işçilerine her yıl mayıs ve eylül aylarında 1.500 TL ek ödeme yapılması istendi.

    TEMMUZDA SONA ERECEK

    Kamu işçilerinin ücretlerine 2021-2022 yıllarında yapılacak zam görüşmelerinin temmuz ayında sonuçlanması bekleniyor.

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