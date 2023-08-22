Kapalıçarşı'da altın fiyatları yükselişe geçti! Gram altın 1.654 lirada Altın fiyatları ons altının etkisi ve doların yükselmesiyle gerilediği yerden tekrar yükselmeye başladı.

AA

Dün dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,48 primle 1.654 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da serbest piyasada altının gram fiyatı 1.662 lira seviyesinden işlem görüyor.

Çeyrek altın 2 bin 730 lira, Cumhuriyet altını ise 11 bin 20 liradan satılıyor.

Kapalıçarşı'da serbest piyasada tam altın 10 bin 991 lira yarım altın ise 5 bin 495 liradan işlem görüyor

Altının ons fiyatı, 1.900 dolar

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 1.900 dolardan işlem görüyor.

Küresel ekonomi altın fiyatı üzerinde etkili

Başta ABD olmak üzere merkez bankalarının gelecek döneme ilişkin para politikalarındaki belirsizliklerin devam etmesi varlık fiyatlamalarını zorlaştırıyor.

Analistler, piyasalarda gözlerin ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndaki konuşmasında vereceği mesajlara çevrildiğini belirtiyor.

Analistler bu durumun yeni günde altının ons fiyatını desteklediğini aktarıyor.

Makroekonomik verilerden alınacak mesajlar da altının ons fiyatında oynaklığı artırabilecek.

Ons altında destek ve direnç konumu

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların direnç, 1.890 doların destek konumunda bulunduğunu kaydetti.