Kara para operasyonu! İki şirkete TMSF kayyum atandı, 19 kişi gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis şebekelerine finansal altyapı sağladıkları ve suç gelirlerini akladıkları iddiasıyla Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ile PBM Tech Bilişim A.Ş. hakkında soruşturma başlattı.

İstanbul merkezli 5 ilde 19 kişi için gözaltı kararı verilirken, iki şirkete TMSF kayyum olarak atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu'nca "7258 sayılı Yasaya Muhalefet", 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama' ve 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma' suçlarında yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan inceleme ve denetimlerde Klon Ödeme Kuruluşu’nun yasal bir ödeme hizmeti sağlayıcısı görünümü altında, yasa dışı bahis suçu işleyen gruplara finansal altyapı sağladığı yönünde kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu tespit edildi.

