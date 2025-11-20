Karabük'ün Yenice Ihlamur Balı'na AB'den coğrafi işaret tescili

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yenice Ihlamur Balı'nın Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaret tescili aldığını duyurdu.

Bakan Yumaklı Yenice Ihlamur Balı'yla beraber tescilli ürün sayısının 43'e yükseldiğini duyurdu.

"COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜN SAYIMIZ 43'E YÜKSELDİ"

Yumaklı, NSosyal'deki hesabından, Yenice ıhlamur balının AB'den coğrafi tescil almasına ilişkin yaptığı paylaşımda şu sözleri kullandı:

"Yenice'nin ıhlamur kokan ormanlarından sofralara uzanan Yenice ıhlamur balı, AB tarafından tescillendi. Bu eşsiz lezzetle birlikte coğrafi işaretli ürün sayımız 43'e yükseldi. Hayırlı olsun."

"BAŞARI HİKAYELERİ YAZMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaparak, şu sözleri kullandı:

Ülkemizin kıymetli ürünleri uluslararası alanda değer görmeye devam ediyor. Yenice Ihlamur Balı, Avrupa Birliği'nde tescil edilen 43'üncü coğrafi işaretli ürünümüz oldu.



'Karabük'ümüze, üreticilerimize hayırlı olsun' diyor, emeği bulunan herkese tebriklerimi iletiyorum. Yerel Kalkınma Hamlesi ile yerelden küresele uzanan başarı hikayeleri yazmaya devam edeceğiz.

AB TESCİLLİ ÜRÜNLER

Bakan Kacır, Avrupa Birliği'nde tescilli coğrafi işaretli ürünleri şöyle sıraladı:

"Gaziantep Baklavası, Aydın İnciri, Malatya Kayısısı, Aydın Kestanesi, Milas Zeytinyağı, Bayramiç Beyazı, Taşköprü Sarımsağı, Giresun Tombul Fındığı, Antakya Künefesi, Suruç Narı, Çağlayancerit Cevizi, Gemlik Zeytini, Edremit Zeytinyağı, Milas Yağlı Zeytini, Ayaş Domatesi, Maraş Tarhanası, Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini, Ezine Peyniri, Safranbolu Safranı, Aydın Memecik Zeytinyağı, Araban Sarımsağı, Osmaniye Yer Fıstığı, Bingöl Balı, Bursa Şeftalisi, Hüyük Çileği, Bursa Siyah İnciri, Söke Pamuğu, Manisa Mesir Macunu, Gaziantep Menengiç Kahvesi, Silifke Yoğurdu, Aydın Memecik Zeytini, Erzincan Tulum Peyniri, Aydın Çam Fıstığı, Afyon Pastırması, Afyon Sucuğu, Antep Fıstık Ezmesi, Mut Zeytinyağı, Kırkağaç Kavunu, Hatay Kaytaz Böreği, Gaziantep Lahmacunu, İpsala Pirinci, Bursa Kestane Şekeri ve Yenice Ihlamur Balı."