Kredi kartı sahiplerinin yüzde 75'inin limiti 400 bin liranın altında

Dün itibarıyla uygulamaya geçen kredi kartı limiti sınırlamasının kapsadığı alan hesaplandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) kredi kartı limitlerinde yapacağı düşüşler, yüksek limitlere sahip olanları etkileyecek. Artık 400 bin liradan fazla limiti olanlar istisna olacak. Yeni kredi kartı başvurularında gelir belgesi sunma zorunluluğu getirildi.

Türkiye'de 41 milyon kredi kartı kullanıcısı var.

Ve bu kişilerin büyük bir çoğunluğunun limiti 400 bin liranın altında olduğu için yeni uygulama kapsamına girmeyecekler.

BDDK'nın uygulamaya soktuğu kart limiti uygulamasının toplam kart sahiplerinin yüzde 25'ini kapsadığı öğrenildi.

KURALLAR 10 MİLYON KİŞİ VE YENİ KULLANICILARI KAPSIYOR

Kart kullanıcılarının yaklaşık 10 milyonu ve yeni kart başvurusu yapacakları ilgilendiren kurallar ise şöyle:

400 BİN LİRANIN ÜZERİNDE LİMİT YÜZDE 80 AZALTILACAKLAR

Toplam kredi kartı limiti 750 bin liranın üzerinde olanlarda ise, kullanılabilir limitin en düşük olduğu dönemin yüzde 80’i kadar azaltım yapılacak.

400 BİN LİRANIN ÜZERİNDE LİMİT YÜZDE 50 AZALTILACAKLAR

Toplam limiti 400 bin-750 bin TL arasında olan kartlarda limitler yüzde 50 azaltılacak.

LİMİTİ 400 BİN LİRANIN ALTINDAKİ KARTLAR

Toplam limiti 400 bin liranın altında olan kart sahiplerinin limiti düşürülmeyecek.

Ancak birden fazla bankadan alınan kartların toplamı 400 bin lirayı aşıyorsa, istisna kapsamına girilmeyecek.

EĞİTİM VE SAĞLIK HARCAMALARI LİMİT DIŞI

Eğitim ve sağlık harcamalarının ise toplam limit hesaplamasında olumsuz etkilenmemesi istendi. Bu kural, kullanıcı mağduriyetini önlemek için getirildi.

400 BİN LİRA ALTINA “GELİR BELGESİ ZORUNLULUĞU” YOK

Düzenlemeye göre, yapılan hesaplama sonrası toplam kredi kartı limiti 400 bin lira veya altına düşen kişiler, bu tutara kadar yapacakları limit artış taleplerinde gelir belgesi sunmak zorunda kalmayacak.

Örneğin limiti 300 bin liraya düşen bir kart sahibi, 400 bin liraya kadar artış talep edebilecek. Ancak 400 bin liranın üzerindeki taleplerde resmi gelir belgesi istenecek.

BANKALARIN 3 AYLIK SÜRESİ BAŞLADI

Yeni limit uygulaması için bankalar hazırlıklarına başladılar. Bankaların kendilerine tanınan üç aylık süre içinde mayıs ayının ilk haftasına kadar yaptıkları çalışmaları BDDK'ya sunacakları öğrenildi.