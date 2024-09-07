KDK: İcradan araç alanlar eski muayene borcundan sorumlu değil Kamu Denetçiliği Kurumu, bir kişinin icradan aldığı aracın eski döneme ait muayene borçlarından sorumlu tutulamayacağına karar verdi.

AA

İcradan araç alındığında o aracın geçmiş döneme ait muayene borçları sorun oluşturuyordu.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), kişinin icradan aldığı aracın eski borcundan sorumlu tutulamayacağına karar verdi.

KARAR, TAVSİYE NİTELİĞİNDE

Kamu Denetçiliği Kurumu, icradan alınan araçların geçmiş döneme ait muayene borçlarının yeni sahibinden tahsil edilemeyeceğine ilişkin tavsiye kararı aldı.

KARARA NEDEN OLAN OLAY

KDK'nin kararına göre, bir kişi, icra yoluyla el konulan ve ihale ile satışa sunulan aracı satın aldı. Kişi, muayeneye götürdüğü aracın geçmiş dönem muayene borcu bulunduğu gerekçesiyle gecikme bedeliyle birlikte 25 bin 362 lira ödedi.

Bu borcun aracın eski sahibinden tahsil edilmesi gerektiğini savunan araç sahibi, ödediği bedelin iadesi için KDK'ye başvurdu.

KDK MEVZUATTA DEĞİŞİKLİK TALEP ETTİ

Başvuruyu inceleyen KDK, ödediği bedelin başvurucuya iadesi ve mevzuatta düzenleme yapılması adına Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na tavsiye kararı verilmesine hükmetti.

"ESKİ BORÇ YEPİ SAHİPTEN TAHSİL EDİLEMEZ"

KDK'nin kararında, "başvurucunun aldığı aracın gecikmiş muayene ücretinin eski malik dönemine ait olduğu, bu nedenle eski malikten tahsil edilmesi gereken bedelin satın alandan tahsil edilmesinin doğru olmadığı" ifade edildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)