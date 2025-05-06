Kesinleşmiş mahkeme kararı olan terör mağdurlarına aylıkta kolaylık

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), terör eylemlerinde engelli hale gelenlerin kendilerine ve ölenlerin yakınlarına aylık bağlanması konusunda geçici kolaylık sağladı.

Valiliklerce oluşturulan zarar tespiti komisyonlarından karar alamadıkları için bugüne kadar aylık bağlanamayanlara, kesinleşmiş mahkeme kararları varsa aylık bağlanacak.

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre sorunun kesin çözümü için ise kanun değişikliği gerekiyor.

Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun ile terör eylemleri veya terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle maddi zarara uğrayan kişilerin zararları tazmin ediliyor.

VALİLİĞE BAŞVURMA ŞARTI

Ölenlerin yakınları ile engelli hale gelenlere aylık bağlanıyor. Zararın tazmin edilebilmesi ve aylık bağlanabilmesi için zarar görenin veya mirasçılarının valiliğe başvurması ve valilikçe oluşturulan zarar tespit komisyonunca karar alınması gerekiyor.

SGK, terör eylemlerinde engelli kalanlar ile hayatını kaybedenlerin yakınlarına aylık bağlanmasında geçici kolaylık sağladı.

Valiliklerce oluşturulan zarar tespiti komisyonlarından karar alamadıkları için bugüne kadar aylık bağlanamayanlara, kesinleşmiş mahkeme kararları varsa aylık bağlanacak.

EN GEÇ 1 YIL İÇİNDE BAŞVURULMALI

Olayın meydana geldiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde valiliğe başvuru yaparak gerekli yazıyı almamış kişilere aylık ödenmiyor.

YAPILAN ÖDEMELER

Zarar gören kişiler için tazminat ödenmesinin yanı sıra çalışma gücünde kayıp oranı birinci derece olanlara aylık 9 bin 619 TL, ikinci derece olanlara 7 bin 695 TL, üçüncü derece olanlara 5 bin 771 TL ödeme yapılıyor. Hayatını kaybedenlerin eş ve çocuklarına ise 9 bin 619 TL aylık hisseleri oranında paylaştırılıyor.

Aylık ödemeler SGK tarafından gerçekleştiriliyor ancak Hazine tarafından karşılanıyor.

KESİNLEŞMİŞ MAHKEME KARARI BULUNANLARA AYLIK

Bu konuda açılmış çok sayıda dava bulunuyor. Kesinleşmiş mahkeme kararına rağmen aylık bağlatamayanlar Kamu Denetçiliği Kurumu, TBMM Dilekçe Komisyonu gibi kurum ve kuruluşlara şikâyette bulunuyorlar. SGK, şikâyet konusu olmadan sorunu çözebilmek için geçen yıl İçişleri Bakanlığına başvurarak yazılı görüş talep etti.

İçişleri Bakanlığı'ndan gelen yazıda, valiliklerce temin edilip SGK’ya gönderilecek olaya ilişkin adli, idari ve askeri mercilerden sağlanacak her türlü bilgi ve belgenin terör eylemi veya terörle mücadele faaliyetleri nedeniyle yaralanma, engelli hale gelme ve ölüm halinin gerçekleşip gerçekleşmediğini ortaya koyacak nitelikte olduğu, ayrıca zarar tespit komisyonu kararı aranmasına gerek olmadığı belirtildi. Ancak, engelli hale gelme ve ölüm halinde aylık bağlamaya ilişkin karar vermeye yetkili merci veya mercilere ilişkin açık bir düzenleme yapılmasının uygun olacağı ifade edildi.

DAVALAR SGK ALEYHİNE SONUÇLANIYOR

Diğer yandan, açılan davalar üzerine mahkemelerce verilen kararlar SGK’nın aleyhine sonuçlanmaya başladı. Bu konuda verilmiş çok sayıda yargı kararı bulunuyor. Bunun üzerine SGK, geçici çözüm olarak uygulamada değişikliğe gitti. Buna göre, ilgili valilik ya da zarar tespit komisyonlarınca olayın Terörle Mücadele Kanunu kapsamında gerçekleşip gerçekleşmediğine dair bir değerlendirme yapılmadan, tazminat talebinin süre, eksik evrak gibi usule dair nedenlerle reddedildiği durumlarda, gönderilen belgeler arasında yaralanmaya veya vefata neden olan olayın terör eylemleri veya terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle gerçekleştiğine dair kesinleşmiş mahkeme kararı bulunması halinde aylık bağlanacak.

Daha önce açtıkları davaları kazanmış olanlar kesinleşmiş mahkeme kararı ile başvurdukları takdirde aylık almaya başlayacaklar.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), terör eylemleri nedeniyle engelli hale gelenlere ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına aylık bağlanmasında geçici kolaylık sağladı.

Valiliklerce oluşturulan zarar tespit komisyonlarından karar alınamaması nedeniyle bugüne kadar aylık bağlanamayan kişilere, kesinleşmiş mahkeme kararı bulunması halinde aylık bağlanabilecek. Ancak sorunun kalıcı çözümü için kanun değişikliği gerekiyor.

ZARARLARIN TAZMİNİ VE BAŞVURU ŞARTI

"Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun" uyarınca, terör eylemleri veya terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle maddi zarara uğrayan kişilere tazminat ödeniyor.

Ölenlerin yakınları ile engelli hale gelenlere aylık bağlanabilmesi için valiliklere başvuru yapılması ve zarar tespit komisyonunca karar alınması gerekiyor.

BAŞVURU SÜRESİ VE AYLIK ÖDEMELER

Olayın gerçekleştiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde valiliğe başvurulması gerekiyor. Çalışma gücünü birinci derecede kaybedenlere 9 bin 619 TL, ikinci derece kayıplarda 7 bin 695 TL, üçüncü derece kayıplarda ise 5 bin 771 TL aylık ödeniyor.

Hayatını kaybedenlerin eş ve çocuklarına ise bu miktar hisseleri oranında paylaştırılıyor.

Ödemeler SGK tarafından yapılsa da hazine tarafından karşılanıyor.

KESİNLEŞMİŞ MAHKEME KARARLARIYLA AYLIK İMKANI

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, birçok kişi, kesinleşmiş mahkeme kararına rağmen aylık bağlatamadığı için Kamu Denetçiliği Kurumu ve TBMM Dilekçe Komisyonu gibi kurumlara başvurdu.

SGK, İçişleri Bakanlığı'ndan görüş alarak valilikten temin edilecek adli, idari ve askeri belgelerin yeterli olacağına, zarar tespit komisyonu kararının aranmayabileceğine dair yazı aldı.

BELGE VARSA AYLIK DA BAĞLANABİLİYOR

Açılan davaların çoğu SGK aleyhine sonuçlanıyor. Bu nedenle SGK, geçici olarak uygulamada değişikliğe gitti. Eğer tazminat talebi süre veya eksik belge gibi usuli sebeplerle reddedilmişse ve olayın terör kapsamında olduğu kesinleşmiş mahkeme kararıyla belgelenmişse, aylık bağlanabilecek.

Daha önce dava açıp kazanan kişiler de bu kararlarla SGK’ya başvurduklarında aylık almaya başlayabilecek.