Kimya sektörünün üçüncü çeyrekte ihracatı yüzde 16,65 arttı

- Kimya sektörünün ihracatı üçüncü çeyrekte yüzde 16,65 artarak 8,53 milyar dolar oldu.
- TÜİK verilerine göre, Türkiye ekonomisi bu dönemde yüzde 3,7 büyüdü.
- İKMİB Başkanı Adil Pelister, kimya sektörünün ülke ekonomisine önemli katkı sağladığını belirtti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,7 büyüdü.
İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, TÜİK tarafından açıklanan 2025 yılı üçüncü çeyrek büyüme verileri hakkında bir değerlendirme yaparak şunları söyledi:
ÖNCEKİ ÇEYREĞE GÖRE YÜZDE 1,1’LİK BÜYÜME
“TÜİK verilerine göre ülke ekonomimiz üçüncü çeyrekte yüzde 3,7 büyüdü. Önceki çeyreğe göre yüzde 1,1’lik büyüme gerçekleşti. Üçüncü çeyrekte büyümede rolü olanlar arasında sanayi sektöründeki yüzde 6,5’luk büyüme dikkat çekici.
KİMYA SEKTÖRÜNÜN BÜYÜMEDE STRATEJİK ROLÜ VAR
Kimya sektörünün sanayi sektörü içindeki rolünü dikkate aldığımızda diğer sektörlere tedarik sağlayan stratejik bir sektör olarak, büyümede önemli bir katkısı olduğunu görüyoruz. İç talebin büyümedeki etkisini pozitif olarak görürken dış talepteki yavaşlamanın da ihracata negatif yansıması küresel gelişmelerin genel ihracatımıza etkisini net bir şekilde gösteriyor. Ancak kimya sektörü ihracatımızın üçüncü çeyrekteki performansı genel ihracatımıza göre pozitif olarak ayrışıyor.
"KİMYA SEKTÖRÜ İHRACATI YÜZDE 16,65 ARTTI"
Adil Pelister, değerlendirmesinde, İKMİB verilerine göre, bu yıl temmuz-eylül döneminde kimya sektörü ihracatının geçen yıl aynı döneme göre yüzde 16,65 artarak 8,53 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirterek açıklamasını şöyle sürdürdü:
Kimya sektöründe üçüncü çeyrekteki bu büyüme genel ihracattaki negatif etkiyi de sınırlamış oldu. Üçüncü çeyrekteki büyüme, kimya sektörünün temellerinin güçlü olduğunu gösteriyor. Küresel enerji ve ham madde fiyatlarındaki dalgalanmalar önemli bir risk olmaya devam etse de sektörümüzde yapılacak yatırımlar ve yeşil dönüşüme odaklı projeler, sektörün rekabet gücünü artıracaktır. Özellikle sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomiye öncelik veren yatırımlar, Türkiye ekonomisinin gelecekteki büyüme potansiyelini destekleyecektir. Bunun için sektörümüze yönelik özel teşvikler, ihracatçılarımıza sağlanacak uygun finansman koşulları büyük önem taşıyor. Sektör olarak stratejik önemimizin farkındayız ve ülkemizin yüksek katma değerli üretim hedeflerine ulaşmasında itici güç olmaya kararlıyız.