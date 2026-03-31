Kızılcahamam’da Sıfır Atık modeli: Her ay 100 ton atık ekonomiye kazandırılıyor

Türkiye’de çevre yönetiminde önemli bir dönüşüm hedefleyen Sıfır Atık Projesi kapsamında pilot ilçe olarak belirlenen Kızılcahamam’da sürdürülen çalışmalar, dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. İlçede kurulan sistem sayesinde geri dönüştürülebilir atıklar toplanarak ekonomiye kazandırılırken, evsel atık miktarında da önemli düşüş sağlandı.

SIFIR ATIK SEFERBERLİĞİ 2017'DE BAŞLADI

Emine Erdoğan’ın himayelerinde ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2017 yılında başlatılan proje, atıkların kaynağında ayrıştırılmasını ve geri dönüşüm oranlarının artırılmasını hedefliyor.

Proje kapsamında doğal kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşumunun azaltılması ve sürdürülebilir çevre yönetiminin yaygınlaştırılması için Türkiye genelinde çok sayıda uygulama hayata geçirildi.

PİLOT İLÇE: KIZILCAHAMAM

Bu çalışmalar çerçevesinde Kızılcahamam, 2019 yılında pilot ilçe olarak seçildi. İlçe genelinde geri kazanılabilir atıkların toplanması için sistem oluşturulurken bir Atık Getirme Merkezi de kuruldu.

Vatandaşlar atıklarını Sıfır Atık Bahçesi, Sıfır Atık Otobüsü ve depozito iade noktalarına bırakabiliyor.

Her haneye verilen Sıfır Atık Toplama Kartı sayesinde vatandaşlar getirdikleri atık miktarına göre puan kazanıyor. Biriken puanlar ilçedeki anlaşmalı marketlerde para yerine kullanılabiliyor.

SIFIR ATIK BAHÇESİ, EĞİTİM VE ÜRETİM ALANI OLDU

İlçede kurulan Sıfır Atık Bahçesi, geri dönüşüm bilincinin yaygınlaştırıldığı çok yönlü bir merkez olarak hizmet veriyor.

Beş bölümden oluşan alanda atık depolama ve depozito işlemlerinin yapıldığı bölümün yanı sıra öğretmen ve öğrencilerin geri dönüşüm malzemeleriyle tasarım ürünler ürettiği bir atölye bulunuyor.

Bahçede ayrıca çocuklara yönelik sıfır atık oyun alanı, kitap ve oyuncakların takas edildiği ambalajsız dükkan ile sıfır atık kafeteryası da yer alıyor.

EVSEL ATIKTA YÜZDE 20 DÜŞÜŞ

Ekrem Yıldırım, Kızılcahamam’daki uygulamaların önemli kazanımlar sağladığını belirtti.

2019’dan bu yana yürütülen çalışmalar sayesinde ilçede sıfır atık sisteminin yaygınlaştığını vurgulayan Yıldırım, şu bilgileri paylaştı:

Evsel atık miktarında yüzde 20 azalma sağlandı.

Her ay ortalama 100 ton geri dönüştürülebilir atık ekonomiye kazandırılıyor.

Proje kapsamında 25 kişilik istihdam oluşturuldu.

YENİLİKÇİ UYGULAMALAR HAYATA GEÇİRİLDİ

İlçede Atık Büs, Sıfır Atık Kart Sistemi, Atıksız Konut Projesi ve mahalle bazlı teşvik modeli gibi birçok yenilikçi uygulama devreye alındı.

Ayrıca ambalajsız satış noktaları, sıfır atık kitaplığı ve geri dönüşüm temalı sosyal alanlarla sürdürülebilir tüketim alışkanlıklarının desteklenmesi amaçlanıyor.

2,5 MİLYON AMBALAJ GERİ KAZANILDI

Türkiye Çevre Ajansı iş birliğiyle kurulan depozito iade sistemi kapsamında bugüne kadar 2,5 milyondan fazla ambalaj atığı geri kazanıldı. Vatandaşlara bu kapsamda 600 bin liradan fazla ödeme yapıldı.

Belediye hizmetlerinde dijitalleşmeyle kağıt tüketimi azaltılırken, tek kullanımlık ürünler yerine sürdürülebilir alternatifler tercih edildi. Ayrıca su tasarrufu uygulamaları ve kurulan güneş enerji santraliyle hem ekonomik hem çevresel kazanımlar elde edildi.