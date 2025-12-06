Kongre ve fuar turizminde rekor dönem! Türkiye küresel etkinlik üssü oluyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye, kongre ve fuar organizasyonlarındaki haklı ününü, uluslararası boyutta sürdürmeye devam ediyor.

Türkiye, son yıllarda yalnızca bir tatil merkezi olmanın ötesine geçerek, uluslararası kongreler, dev fuarlar, diplomatik zirveler ve mega etkinliklerin buluşma noktası hâline geldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “12 ay turizm” ve “nitelikli turist” stratejisi doğrultusunda Türkiye, dünyanın önde gelen etkinlik merkezleri arasında hızla yükseliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yürüttüğü stratejik vizyon doğrultusunda, Türkiye’nin kongre ve fuar turizmindeki yükselişinin önümüzdeki yıllarda daha da hızlanması bekleniyor.

ZİYARETÇİ SAYISINDA REKOR: 20 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ FUAR VE KONGRELERE KATILDI

2023-2024 döneminde, Türkiye genelindeki fuar ve kongrelerde 20 milyonu aşkın ziyaretçi ağırlandı. İş amacıyla gelen bu ziyaretçilerin kişi başı harcaması, tatil turistine kıyasla 3–4 kat daha yüksek gerçekleşti.

İstanbul, ICCA verilerinde kongre şehirleri arasında güçlü bir yükseliş gösterirken; Antalya, kış aylarında bile yüksek doluluk oranlarıyla “kongre şehri” kimliğini pekiştirdi.

DÜNYA ÇAPINDA PRESTİJ: TÜRKİYE EN BÜYÜK ORGANİZASYONLARA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Türkiye’nin uluslararası etkinlik trafiğini güçlendiren başlıca organizasyonlar şöyle sıralanıyor:

•Antalya Diplomasi Forumu (ADF): Dünya liderlerinin ve küresel aktörlerin buluştuğu diplomasi zirvesi.

•Gastromasa (İstanbul): Michelin yıldızlı şefleri buluşturan uluslararası gastronomi platformu.

•Lüks Düğün Kongreleri: Hint, Arap ve Avrupa lüks düğün pazarının Türkiye tercihini güçlendiren dev organizasyon.

•Uluslararası Tıp Kongreleri: Estetik cerrahi, göz ve diş hekimliği alanlarında Türkiye’yi küresel merkez hâline getiriyor.

TÜRKİYE DÜNYA DEVLERİ ARASINDA: BÜYÜK FUARLAR İLK 5’TE

Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı fuarlardan bazıları, dünya sıralamalarında üst sıralarda yer alıyor:

•EMITT: Dünyanın en büyük beş turizm fuarından biri.

•IDEF: Türkiye’nin savunma sanayiindeki gücünü yansıtan uluslararası fuar.

•Istanbul Jewelry Show: Lüks tüketim ve mücevher sektörünün gözde etkinliği.

•Marble İzmir: Dünyanın en büyük doğal taş fuarlarından biri.

•Growtech, Automechanika, UNICERA gibi sektörlerinde küresel referans niteliğinde organizasyonlar.

GENÇ VE TEKNOLOJİ ODAKLI TÜRKİYE: TEKNOFEST VE DİJİTAL ETKİNLİKLER ÖNE ÇIKIYOR

Türkiye, geleceğin teknolojilerine yön veren büyük organizasyonlara da ev sahipliği yapıyor. TEKNOFEST, dünyanın en büyük teknoloji festivallerinden biri olarak milyonlarca genci ağırlıyor. GameX ve GIST gibi dijital etkinlikler, Türkiye’nin genç, dinamik ve yenilikçi kimliğini uluslararası alanda pekiştiriyor.

EKONOMİYE GÜÇLÜ KATKI: TURİZM 12 AYA YAYILIYOR

Fuar ve kongre ziyaretçilerinin otelden restorana, ulaşımdan alışverişe kadar geniş bir alanda yaptığı harcamalar: Yerel ekonomiyi canlandırıyor, döviz girdisini artırıyor, Turizmi 12 aya yayıyor ve Türkiye’nin marka değerini önemli ölçüde yükseltiyor.

TÜRKİYE ARTIK KÜRESEL BİR SAHNE

Ev sahipliği yaptığı dev organizasyonlar sayesinde Türkiye, artık Güvenli, Modern, Küresel ölçekte etkili ve diplomasi ile ticaretin buluşma merkezi bir ülke olarak öne çıkıyor.



