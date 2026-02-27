Küçük miktardaki yumurtanın doğrudan satışına yeni düzenleme

“Küçük Miktarlardaki Yumurtanın Doğrudan Arzına Dair Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeye göre, birincil üretimden sorumlu gıda işletmecileri tarafından son tüketiciye ve yerel perakendecilere doğrudan arz edilebilecek yumurtaların toplam miktarı, her bir hayvancılık işletmesi için haftalık 2 bin 100 adedi geçemeyecek. Söz konusu limit daha önce 1500 adet olarak uygulanıyordu.

"KÜÇÜK MİKTAR" TANIMI GENİŞLETİLDİ

Yönetmelikte küçük miktardaki yumurta tanımı da yeniden düzenlendi. Buna göre, 350’den az kanatlı hayvana sahip işletmelerden elde edilen yumurtalar “küçük miktar” kapsamında değerlendirilecek. Önceki uygulamada bu sınır 250 kanatlı hayvanla sınırlıydı.

28 GÜN KURALI GETİRİLDİ

Yumurtaların, yumurtlama tarihinden itibaren en fazla 28 gün içinde son tüketiciye ulaştırılması gerekecek. Bu sürenin aşılması halinde ürünler arz amacıyla piyasada bulundurulamayacak.

Tavsiye edilen tüketim tarihi de yumurtlama tarihinden itibaren 28 günü geçemeyecek. Farklı tarihlerde yumurtlanan ürünlerin birlikte satışa sunulması durumunda ise tavsiye edilen tüketim tarihi belirlenirken ilk yumurtlama tarihi esas alınacak.

TÜKETİCİ BİLGİLENDİRMESİ ZORUNLU

Yönetmelik kapsamında, ürünün son tüketiciye arzı sırasında “tavsiye edilen tüketim tarihi”nin tüketicinin kolayca görebileceği ve okuyabileceği şekilde belirtilmesi zorunlu hale getirildi.

Yeni düzenlemeyle hem küçük ölçekli üreticilerin doğrudan satış imkanlarının netleştirilmesi hem de tüketici güvenliğinin artırılması amaçlanıyor.