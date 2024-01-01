Kültür ve Turizm Bakanlığı'na 1.500 personel alınacak Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1.500 personel alımı yapılacağını açıkladı.

AA

Kamu kurumları yapılacak personel alımları ile ilgili duyuruları yapmaya devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı da bu kurumların arasında yer aldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından, açıklama yaparak yeni yılda alınacak personel sayısını aktardı.

Yeni yıl müjdesi

Bakan Ersoy'un, "Yeni yılın ilk günü bir müjdemiz var." ifadesiyle yaptığı açıklama şöyle:

Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, çeşitli ünvanlarda 1.500 personel alımı gerçekleştireceklerini kaydetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)