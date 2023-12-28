Kur korumalı mevduatan çıkış devam ediyor Kur korumalı mevduattan çıkılması ve TL mevduata yönelinmesi amaçlanıyor. Alınan kararlarla KKM'den çıkış hızlanarak, hesaptaki mevduat, 22 Aralık haftasında 30,41 milyar lira geriledi.

AA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından haftalık bülten yayınlandı.

BDDK'nın bültenine göre, sektörün kredi hacmi 22 Aralık itibarıyla 105 milyar 378 milyon lira arttı. Toplam kredi hacmi 11 trilyon 374 milyar 76 milyon liradan 11 trilyon 479 milyar 454 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil olmak üzere geçen hafta 207 milyar 621 milyon lira arttı. Yüzde 1,4 yükselen bankacılık sektörünün toplam mevduatı 14 trilyon 673 milyar 996 milyon lira oldu.

KKM'de çıkışlar hızlandı

Kur korumalı mevduatlarda düşüş amaçlanıyordu.

Kur korumalı mevduat çıkışları yeniden hızlanma eğilimi gösterdi.

30,4 milyar liralık gerileme

BDDK verilerine göre kur korumalı mevduatlar 22 Aralık haftasında KKM'den 30,41 milyar TL'lik çıkış yaşandı.

Böylelikle KKM'de son bir ayın en hızlı çıkışı yaşandı.

Son düşüşün ardından kur korumalı mevduatlar toplam 2,652 trilyon liraya düştü.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)